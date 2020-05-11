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Sosyetik Gelin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sosyetik Gelin nerede çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 20:37 | Son Güncelleme

Romantik komedi tarzındaki Türk filmi Sosyetik Gelin 11 Mayıs Pazartesi akşamı Fox TV'de yayınlanıyor. Sosyetik Gelin, babasının dolandırılmasıyla evlilik yoluna giden şımarık, zengin kızı Selin'in öyküsünü televizyon ekranlarında izleyici ile buluşturuyor. Yönetmenliğini Ayhan Özdemir ve Zeynep Korkmaz'ın üstlendiği filmde başarılı isimler rol alıyor. Peki, Sosyetik Gelin filminin oyuncuları kimdir? Sosyetik Gelin'in konusu ne?

Sosyetik Gelin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sosyetik Gelin nerede çekildi?

Romantik komedi filmi Sosyetik Gelin’in yönetmenlik koltuğunda Ayhan Özdemir oturuyor. Başrollerini ise Gizem Karaca ve Barış Murat Yağcı paylaşıyor. İşte Sosyetik Gelin filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer…

SOSYETİK GELİN NEREDE ÇEKİLDİ?

Sosyetik Gelin Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagözler mahallesinde çekildi.

SOSYETİK GELİN KONUSU

Zengin ailenin, şımarık tek çocuğu olarak büyütülen Selin’in hayatı istemediği bir evliliğe sürüklenmesi ile altüst olur. Babası Zeki, çocukluğundan beri kendisine rakip olan Kadir tarafından dolandırılır. Kadir, Zeki’nin firmasını almakla kalmaz, aynı zamanda kendi oğluyla, Selin’i evliliğe zorlar.Hayatın boyunca çalışmamış, paralı üniversiteyi hala bitirememiş,magazin haberlerinin yıldızı, cadde tikisi olan 23 yaşındaki Selin’in kendisini eve kapatmaya niyetli olan Murat ile evlenmeye hiç niyeti yoktur. Düğün günü, bir şekilde Kadir’in korumalarını bayıltmayı başaran Selin, yanına aldığı nakit paralar ve üstünde gelinliği olduğu halde kaçar.Havalimanında şüphe çekeceği için, otobüs terminalinde ilk hareket eden araca binip, Ege’ye doğru yol alır. Yolda, yan yana koltuk paylaştığı Asiye’e hikayesini anlatır. Asiye de Selin’e zorla Ege’ye akrabalarının yanına gönderildiğinden dert yanar. O’na kendine yerine geçmeyi teklif eder. Bu şekilde Selin, ortalık durulana kadar saklanabilecek, Asiye de Ege’de akrabalarıyla takılma yerine, başka bir otobüse atlayıp, planladığı gibi sevgilisiyle buluşabilecektir. Selin’in plan kafasına yatar. İlk durakladıkları tesiste, ikili kıyafetleri değiştirir. Selin bir anda ne olduğunu anlayamadan müstakbel kaynanası Hayriye ve kayınpederi Vefki, çapkın kaynı Avni, kendisini gördüğü ilk saniyede nefret eden, 17 yaşındaki görümce adayı Filiz ve bu evlilikten hiçbir şekilde memnuniyet duymadığı anlaşılan koca adayı Demir ile karşı karşıya gelir.

SOSYETİK GELİN OYUNCULARI

Barış Murat Yağcı Demir
Gizem Karaca Selin
Yavuz Topoyan Mevlüt
Barış Kırlioğlu Rasim
Sultan Köroğlu Kılıç Mecbure
Ayşen Sezerel Hayriye
Levent Çimen Korkut


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