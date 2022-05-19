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Sosyetik güzel Eda Taşpınar ayna pozuyla takipçilerini mest etti! "Teniniz çok güzel"

19.05.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetenin ünlü simalarından olan Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Vücudu ve teninin rengini sık sık sosyal medyada paylaşan Eda Taşpınar, bu kez ayna pozuyla gündeme geldi. Eda Taşpınar'ın ayna pozu takipçilerinden tam not aldı.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar ayna pozuyla takipçilerini mest etti! "Teniniz çok güzel"

Türkiye'nin dört bir yanını gezen ve plaj fotoğraflarıyla ünlenen Eda Taşpınar, ten rengiyle de sosyal medyanın konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Sık sık denizin ve kumsalın tadını çıkaran sosyetik güzel, özel hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Son olarak sevgilisiyle yatak pozlarını paylaşarak magazin gündemine bomba gibi düşen Eda Taşpınar'ın o görüntüleri çok konuşulmuştu.

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Taşpınar, sevgilisiyle yatakta çekilen fotoğrafıyla Instagram sayfasından takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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AYNA POZU MEST ETTİ

Instagram'da son olarak bir gönderi paylaşan sosyetik güzel, ayna karşısında türlü türlü pozlar sergiledi.

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Mini eteğiyle bacaklarının ve ten renginin güzelliğini sergileyen Eda Taşpınar, adeta herkesi mest etti. Sosyal medyada güzel ismin takipçileri sık sık "Teniniz çok güzel" gibi yorumlarda bulunuyor.

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Eda Taşpınar
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