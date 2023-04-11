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Sosyetik güzel Eda Taşpınar transparan kıyafetiyle poz verdi! Tarzıyla dikkat çekti

11.04.2023 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eda Taşpınar geçtiğimiz günlerde sonradan otele dönüştürülen eski Sultanahmet Cezaevi'nin mescit kısmında çektirdiği fotoğrafla gündeme gelmişti. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Taşpınar'a birçok ünlü isimden de tepki gelmişti. Son olarak bir davete katılan Eda Taşpınar transparan tarzıyla adından söz ettirdi.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar transparan kıyafetiyle poz verdi! Tarzıyla dikkat çekti

Bronz teni ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Eda Taşpınar yaz aylarında sık sık paylaştığı tatil pozlarıyla gündeme geliyor. Instagram hesabını aktif kullanan sosyetik güzel son olarak belden aşağısı transparan gece kıyafetiyle pozlarını peş peşe paylaştı.

TRANSPARAN TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ!

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43 yaşındaki sosyetik güzel Eda Taşpınar, kendine ait markasını işletiyor.

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Eda Taşpınar'ın Instagram hesabında 586 bin takipçisi bulunuyor.

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Bir davete katılan Eda Taşpınar oradan paylaşımlar yaptı.

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Pozlarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar belden aşağısı transparan kıyafetiyle poz verdi.

İşte Eda Taşpınar'ın bazı Instagram pozları;

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