Sosyetik güzel Eda Taşpınar transparan kıyafetiyle poz verdi! Tarzıyla dikkat çekti

Bronz teni ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Eda Taşpınar yaz aylarında sık sık paylaştığı tatil pozlarıyla gündeme geliyor. Instagram hesabını aktif kullanan sosyetik güzel son olarak belden aşağısı transparan gece kıyafetiyle pozlarını peş peşe paylaştı.
43 yaşındaki sosyetik güzel Eda Taşpınar, kendine ait markasını işletiyor.
Eda Taşpınar'ın Instagram hesabında 586 bin takipçisi bulunuyor.
Bir davete katılan Eda Taşpınar oradan paylaşımlar yaptı.
Pozlarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar belden aşağısı transparan kıyafetiyle poz verdi.
İşte Eda Taşpınar'ın bazı Instagram pozları;