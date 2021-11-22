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Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın kardeşi Tamer Ergene'ye bakın!

22.11.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle milyonlar tarafından tanınan güzel oyuncu Yasemin Özilhan'ın kardeşi Tamer Ergene'yi görenler şaşıp kaldı.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın kardeşi Tamer Ergene'ye bakın!

2006-2011 yılları arasında ekranlarda fırtınalar estiren Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Yasemin Özilhan'ın kameralardan uzak durmayı tercih eden kardeşi Tamer Ergene, görenleri şaşırttı. Sosyal medyada Tamer Ergene için, ''Bir insan kız kardeşine hiç mi benzemez'' ve ''Alakaları yok'' gibi yorumlar yapıldı.

22 Ocak 1985 tarihinde Hamburg'da doğan Yasemin Ergene, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler okudu. 2002 yılında rol aldığı Koçum Benim dizisiyle oyunculuğa adım atan Ergene, Doktorlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın kardeşi Tamer Ergene'ye bakın!

2011 yılında İzzet Özilhan ile evlenen Ergene, oyuncuğu bıraksa da, Mucize Doktor dizisinde birkaç bölüm rol aldı.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın kardeşi Tamer Ergene'ye bakın!

2 çocuk annesi Ergene, şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın kardeşi Tamer Ergene'ye bakın!

Ergene'nin gözlerden uzak kardeşi Tamer Ergene'yi görenler şaşıp kalıyor.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın kardeşi Tamer Ergene'ye bakın!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın kardeşi Tamer Ergene'ye bakın!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın kardeşi Tamer Ergene'ye bakın!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın kardeşi Tamer Ergene'ye bakın!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın kardeşi Tamer Ergene'ye bakın!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın kardeşi Tamer Ergene'ye bakın!


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Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor dizisi Yasemin Özilhan
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