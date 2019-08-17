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Southampton 1 - 2 Liverpool

İNGİLTERE HABERLERİ  | 17.08.2019 19:19 | Son Güncelleme

Premier Lig'de Liverpool, Southampton deplasmanında Sadio Mane ve Roberto Firmino'nun golleriyle 2-1 galip gelerek 2'de 2 yaptı.

Southampton 1 - 2 Liverpool

Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool, Southampton'ın konuğu oldu. Jürgen Klopp'un öğrencileri sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı.

İlk yarıda etkili bir oyun sergilemekte zorlanan Liverpool'da 45+1. dakikada sahneye çıkan Sadio Mane, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk devre bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında hücumda daha etkin bir görüntü çizen Liverpool, bu kez 71'de Firmino ile ikinci golü buldu ve rahatladı.

Mücadelenin 83. dakikasında Liverpool kalecisi Adrian, ayağındaki topu birkaç metre önünde bulunan rakibi Danny Ings'e çarptırınca skor 2-1'e geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Liverpool, Southampton deplasmanından 2-1'lik zaferle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı ve iki maç sonunda 6 puana ulaştı.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Arsenal 2 - 1 Burnley
Everton 1 - 0 Watford
Aston Villa 1 - 2 Bournemouth
Norwich City 3 - 1 Newcastle United
Brighton & Hove Albion 1 - 1 West Ham United

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Anahtar Kelimeler:
southampton liverpool sadio mane Roberto Firmino

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