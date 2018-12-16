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Southampton 3 - 2 Arsenal (Maç özeti)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.12.2018 18:56 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de teknik direktör değişikliğine giden ve Mark Hughes'ın yerine Ralph Hasenhüttl'i getiren Southampton, yeni hocasıyla ilk maçında Arsenal'i 3-2 yendi.

Southampton 3 - 2 Arsenal (Maç özeti)

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Southampton'a 3-2 yenilerek 22 maç sonra mağlup oldu.

Premier Lig'in 17. haftasında Southampton ile Arsenal karşılaştı.

Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşmada ev sahibi Southampton'a galibiyeti getiren golleri, 20 ve 44. dakikalarda Danny Ings, 85. dakikada Charlie Austin kaydetti. Arsenal'in gollerini 28 ve 53. dakikalarda Henrikh Mkhitaryan attı.

Bu sonuçla ligde 12 hafta sonra kazanarak ikinci galibiyetini alan Southampton, 12 puanla 17. sıraya yerleşti. Tüm kulvarlardaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arsenal, ligde 34 puanla 5. sırada yer aldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Southampton, Huddersfield'a konuk olacak. Arsenal, Burnley'i ağırlayacak.

CHELSEA DEPLASMANDA GÜLDÜ

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasındaki Brighton - Chelsea mücadelesi, Amex Stadı'nda oynandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Pedro ile 33. dakikada Hazard'dan geldi. Brighton'ın tek sayısını ise 66. dakikada March kaydetti.

Bu sonucun ardından Chelsea son 4 maçtaki 3. galibiyetini aldı ve 37 puanla 4. sırada yer aldı. Brighton ise üst üste 2. yenilgisinin ardından 21 puanla 13. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Chelsea evinde Leicester City ile karşılaşacakken, Brighton ise deplasmanda Bournemouth'a konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
arsenal southampton İngiltere Premier Lig chelsea

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