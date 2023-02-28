EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Pantolon nasıl yazılır, pantolon yazımı nasıl olmalıdır? Pantolon mu pantalon mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Pantolon nasıl yazılır, pantolon yazımı nasıl olmalıdır? Pantolon mu pantalon mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

23.02.2023 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük yaşamda ve özellikle giyim sektöründe pantolon sözcüğü sıklıkla kullanılır. Pek çok kişinin doğru yazılışına hâkim olduğu pantolon sözcüğü kimi durumlarda ise yanlış bir şekilde yazılır. Bunun temel nedeni ise pantolon sözcüğünün doğru yazılışının, kelimenin kökeni olan Fransızcası ile karıştırılmasıdır. Fransızca kökenli bir sözcük olan pantolon, Türk diline ödünçlenmiştir. Bir alt giyim parçasını ifade eden pantolon yazımı nasıl olmalıdır?

Pantolon nasıl yazılır, pantolon yazımı nasıl olmalıdır? Pantolon mu pantalon mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kıyafet ve moda söz konusu olduğu zaman Türkçede yer alan sayısız sözcüğün kullanılabildiği görülür. Gerek üst giyim gerek ise alt giyim ve dış giyim parçaları ile aksesuarları temsil eden pek çok sözcük vardır. Bunlardan biri de pantolon sözcüğü olarak belirtilebilir. Pantolon, Fransızca kökenli ve isim görevinde kullanılan sözcüklerden birisidir. Türkçeye ödünçlenen pantolon sözcüğünün doğru yazılışı kimi durumlarda unutulabilir. Pantolon doğru yazılışının öğrenilebilmesi için mutlaka TDK sözlüğüne ve yazım kılavuzuna başvurulmalıdır.

Palyaço nasıl yazılır? Palyaço nasıl yazılır?

Pantolon nasıl yazılır?

Bir alt giyim parçasını temsil eden pantolon sözcüğü Türkçe kökenli değildir. Söz edilen sözcüğün kökeni Fransızcadır. Türkçeye ödünçlenen pantolon kelimesinin Fransızcadaki hâli ise "pantalon" olarak bilir. Bu da "Pantolon mu pantalon mu?" sorusunun neden sıklıkla gündeme geldiğini anlaşılır kılan detaylardandır. Kimi durumlarda pantolon sözcüğünün Fransızcadaki hâlinin kullanıldığı görülür. Bu bağlamda kişiler, pantolon sözcüğünü yanlış bir şekilde yani "pantalon" olarak yazabilir. Ancak Türkçede doğru pantolon yazımı şu şekildedir:

  • Pantolon

Yukarıda da görüldüğü üzere pantolon sözcüğünün Türkçedeki yazımı Fransızcadaki ile farklıdır. Bu sözcüğün iki ayrı dildeki yazılışına yönelik tek fark ise "a" sesi yerine "o" harfinin kullanılmasıdır. Ufak bir farklılık olması nedeniyle pantolon bazen pantalon şeklinde yazılsa da bu durum Türkçe yazım kurallarının ihlal edilmesine neden olur. Bu nedenle pantolon TDK kapsamında belirtildiği şekilde "t" harfinden sonra "o" sesi gelecek şekilde yazılmalı ve okunmalıdır.

Kirpik nasıl yazılır? Kirpik nasıl yazılır?

Pantolon doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Fransızca kökenli bir sözcük olan pantolon, giyim sektörün ve moda ile ilişkili metinlerde sıklıkla kullanılır. Bununla beraber pantolon sözcüğü günlük yaşamda da bir alışveriş macerasında bile sesletilebilir. Dolayısıyla pantolon sözcüğünün doğru yazılışının pekiştirilmesi amacıyla bu sözcüğün tanımı yapılmalı ve yer aldığı örnek cümleler sunulmalıdır. Pantolon genellikle paçaları ayak bileklerine kadar inen ve belden başlayan giyecek şeklinde tanımlanır. TDK kapsamında bu şekilde tanımlanan pantolon sözcüğü ile kurulabilen örnek cümleler ise aşağıdaki gibidir:

  • Sabah işe gitmeden önce mutlaka pantolonumu ütüler öyle giyerim.
  • Neredeyse her bir mağazaya uğrayan arkadaşım, ihtiyacı olduğunu söylemesine rağmen pantolon satın almadan alışveriş turunu sonlandırdı.
  • Günümüzde moda trendleri spesifik akımlardan etkilense de oversize pantolonlar daima kombinlerde yer almayı başarıyor.
  • Okul yönetmeliği tarafından yapılan duyuruda öğrencilerin pantolon giyme zorunluluğunun olduğu bildirildi.
  • Yeni doğum yapan arkadaşımı ziyaret etmeden önce bebeğine ileride giydirebileceği şirin bir pantolon satın aldım.
Yeşilsoğan nasıl yazılır? Yeşilsoğan nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilsoğan nasıl yazılır?Yeşilsoğan nasıl yazılır?
ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimiATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi
AÖL sınav tarihleri ne zaman? AÖL 2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB 2023 açık lise sınav takvimi!AÖL sınav tarihleri ne zaman? AÖL 2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB 2023 açık lise sınav takvimi!
Anahtar Kelimeler:
pantolon nasıl yazılır pantalon

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS'ye kaç gün kaldı?

YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS'ye kaç gün kaldı?

Adana'da okullar ne zaman açılacak?

Adana'da okullar ne zaman açılacak?

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.