Pantolon nasıl yazılır, pantolon yazımı nasıl olmalıdır? Pantolon mu pantalon mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kıyafet ve moda söz konusu olduğu zaman Türkçede yer alan sayısız sözcüğün kullanılabildiği görülür. Gerek üst giyim gerek ise alt giyim ve dış giyim parçaları ile aksesuarları temsil eden pek çok sözcük vardır. Bunlardan biri de pantolon sözcüğü olarak belirtilebilir. Pantolon, Fransızca kökenli ve isim görevinde kullanılan sözcüklerden birisidir. Türkçeye ödünçlenen pantolon sözcüğünün doğru yazılışı kimi durumlarda unutulabilir. Pantolon doğru yazılışının öğrenilebilmesi için mutlaka TDK sözlüğüne ve yazım kılavuzuna başvurulmalıdır.

Pantolon nasıl yazılır?

Bir alt giyim parçasını temsil eden pantolon sözcüğü Türkçe kökenli değildir. Söz edilen sözcüğün kökeni Fransızcadır. Türkçeye ödünçlenen pantolon kelimesinin Fransızcadaki hâli ise "pantalon" olarak bilir. Bu da "Pantolon mu pantalon mu?" sorusunun neden sıklıkla gündeme geldiğini anlaşılır kılan detaylardandır. Kimi durumlarda pantolon sözcüğünün Fransızcadaki hâlinin kullanıldığı görülür. Bu bağlamda kişiler, pantolon sözcüğünü yanlış bir şekilde yani "pantalon" olarak yazabilir. Ancak Türkçede doğru pantolon yazımı şu şekildedir:

Pantolon

Yukarıda da görüldüğü üzere pantolon sözcüğünün Türkçedeki yazımı Fransızcadaki ile farklıdır. Bu sözcüğün iki ayrı dildeki yazılışına yönelik tek fark ise "a" sesi yerine "o" harfinin kullanılmasıdır. Ufak bir farklılık olması nedeniyle pantolon bazen pantalon şeklinde yazılsa da bu durum Türkçe yazım kurallarının ihlal edilmesine neden olur. Bu nedenle pantolon TDK kapsamında belirtildiği şekilde "t" harfinden sonra "o" sesi gelecek şekilde yazılmalı ve okunmalıdır.

Pantolon doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Fransızca kökenli bir sözcük olan pantolon, giyim sektörün ve moda ile ilişkili metinlerde sıklıkla kullanılır. Bununla beraber pantolon sözcüğü günlük yaşamda da bir alışveriş macerasında bile sesletilebilir. Dolayısıyla pantolon sözcüğünün doğru yazılışının pekiştirilmesi amacıyla bu sözcüğün tanımı yapılmalı ve yer aldığı örnek cümleler sunulmalıdır. Pantolon genellikle paçaları ayak bileklerine kadar inen ve belden başlayan giyecek şeklinde tanımlanır. TDK kapsamında bu şekilde tanımlanan pantolon sözcüğü ile kurulabilen örnek cümleler ise aşağıdaki gibidir: