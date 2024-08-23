Soyadı tartışması gündem olmuştu! Dilan Çıtak'tan 'Tatlıses' hamlesi!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in, Levent Dörter ile düğününde nikâh şahitliğini yaptığı kızını sosyal medya hesabından takipten çıkardığı ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildiği iddialarının ardından Dilan Çıtak'tan olay yaratan bir paylaşım gelmişti.

Paylaşımda; "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım." ifadelerine yer verdi.

Ünlü isim, bu polemiğin ardından kardeşi İdo Tatlıses'i de takipten çıkartmıştı.

"BİR BEDEL ÖDEDİM,TABİİ Kİ MİRASÇIYIM"

Dilan Çıtak Tatlıses, son olarak 'Beyaz Magazin' programına bağlanıp; gözyaşları içinde yaşadığı süreci anlatmıştı:

"Bugüne kadar konuşursam ortalık çok karışır diye, sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım. Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Tatlıses soyadını aldıktan sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok. Çok büyük markaların masasından kaldırıldım. Sırf insanlar Tatlıses ile çalışmak istemedikleri için. Şu an için maddi bir talebim yok. Ama bir bedel ödedim, tabii ki mirasçıyım.

"BEN KİMSENİN SOYADINI ALMADIM, BANA ALDIRDILAR!"

Çıtak soyadımı göğsümü gere gere kullanmaya devam edeceğim. Çünkü ben Çıtak olarak doğdum. Ben kimsenin soyadını almadım. Bana aldırdılar. Kendisi ‘Dilan Çıtak benim kızımdır’ diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları yanına çağırıp ‘Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses’in kızı olmanın bir takım kuralları var’ dedi. Davayı da ben açmadım. Kendileri babalık davası açtılar. Bana başka çocukları yüzünden de mobbing uyguladı. Evlat ayrımından bahsediyorum. Türkiye’nin yüzde 80’i İbrahim Tatlıses’in evlat ayrımcısı olduğunu çok iyi biliyor."

"DERYA TUNA PEŞİMİ BIRAKMIYOR"

Dilan Çıtak ise bunun üzerine; "Tabii ki İdo’dur! Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. O şahıs yüzünden dışlandım ve evden kovuldum. İbrahim Tatlıses ile uğraşamazsınız. İbrahim Tatlıses ile uğraşırsanız böyle ayağınıza dolanır!" şeklinde konuşmuştu.

'TATLISES' SOYADINI KALDIRDI

Son zamanlarda babası İbrahim Tatlıses ve kardeşi İdo Tatlıses yaşadığı tartışmalarla gündem olan Dilan Çıtak sosyal medya hesabından 'Tatlıses' soyadını kaldırdı.