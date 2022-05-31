Söylemezsem Olmaz, 31 Mayıs Salı günü de Beyaz TV'nin yayın akışında yer almadı. Bu durum nedeniyle vatandaşlar internette Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun magazin gündemini değerlendirdiği; Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? Söylemezsem Olmaz sezon finali mi yaptı, ne zaman başlayacak? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun sevilen programına ilişkin merak edilenler haberimizde.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK?

Söylemezsem Olmaz, 31 Mayıs Salı günü ekrana gelmeyecek. Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun yorumculuk yaptığı magazin programı Söylemezsem Olmaz 27 Mayıs Cuma günkü sezon finali yaptı.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ BİTTİ Mİ?

Söylemezsem Olmaz'ın Eylül ayında Beyaz TV'de yayınlanması bekleniyor.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ SEZON FİNALİ Mİ YAPTI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her bölümü büyük bir merakla beklenen magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın 27 Mayıs Cuma günkü sezon finali sonrası Eylül ayında ekranlara dönmesi bekleniyor.



