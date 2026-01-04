Şikayet yağdı: Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye’nin tanınmış restoran zincirlerinden biri olan Bedri Usta, son günlerde sosyal medya üzerinden girdiği tartışmalar ve Ticaret Bakanlığı denetimleri ile gündemde.

Bedri Usta olarak tanınan işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu müşterisine verdiği yanıtla tepki topladı.

Yaşanan tartışmaların ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçerek söz konusu işletmeye yönelik "haksız fiyat artışı" incelemesi başlattı. Bakanlık ekiplerinin denetimleri sürerken, Bedrettin Aydoğdu’nun tavrı da değişmedi. Önce sert ve dalda geçen yanıtlarıyla tepki çeken Bedri Usta daha sonra özür diledi.

Ancak Bedri Usta'ya tepkiler azalmadı. Öyle ki Bedri Usta hakkında şikayetler de arttı ve sonunda soruşturma haberi de geldi.

Rojda Altıntaş'ın haberine göre; soruşturma, Bedri Usta hakkında yapılan ihbarlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.