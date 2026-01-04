MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Şikayet yağdı: Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı

Bir sosyal medya kullanıcısı geçtiğimiz gün fenomen isim Bedri Usta'nın restoranına gitmiş ve gelen hesap karşısında şoka uğramıştı. Bedri Usta ise bu paylaşıma verdiği yanıtla tepki çekti. Sosyal medyada Bedri Usta'ya tepki yağdı, şikayetler arttı. Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı.

Şikayet yağdı: Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye’nin tanınmış restoran zincirlerinden biri olan Bedri Usta, son günlerde sosyal medya üzerinden girdiği tartışmalar ve Ticaret Bakanlığı denetimleri ile gündemde.

Bedri Usta olarak tanınan işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu müşterisine verdiği yanıtla tepki topladı.

Şikayet yağdı: Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı 1

Yaşanan tartışmaların ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçerek söz konusu işletmeye yönelik "haksız fiyat artışı" incelemesi başlattı. Bakanlık ekiplerinin denetimleri sürerken, Bedrettin Aydoğdu’nun tavrı da değişmedi. Önce sert ve dalda geçen yanıtlarıyla tepki çeken Bedri Usta daha sonra özür diledi.

Şikayet yağdı: Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı 2

Ancak Bedri Usta'ya tepkiler azalmadı. Öyle ki Bedri Usta hakkında şikayetler de arttı ve sonunda soruşturma haberi de geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bedri Usta'nın "adam gör" sözleri tepki çekti! Bedri Usta'nın "adam gör" sözleri tepki çekti!

Rojda Altıntaş'ın haberine göre; soruşturma, Bedri Usta hakkında yapılan ihbarlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
6 saat ameliyatta kaldı! "Sürekli gülmüyorum"6 saat ameliyatta kaldı! "Sürekli gülmüyorum"
Oyunculuğu bıraktı! Zeynep Tokuş yıllara meydan okuyorOyunculuğu bıraktı! Zeynep Tokuş yıllara meydan okuyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bedri Usta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.