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Söz 34. son bölüm izle: Çaylak öldü mü? (Söz 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 20.02.2018 08:02 | Son Güncelleme

Söz 34. son bölüm dün akşam ekranlara geldi. Star TV'de yayınlanan Söz son bölümde Çaylak ile Keşanlı'nın arasında geçen konuşmalar, izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Eylem ise Nazlı'nın yerini öğrenmek için büyük bir tehlikeye atar. Selim ise Eylem'i izlediğini farkına vararak yanlış yere yönlendirir. Tim, bu istihbaratla gittiği yerde ölümle yüzyüze gelir. Peki Söz 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz son bölümde neler oldu? Söz 34. bölümü sayfamızdan izleyebilirsiniz.

Söz 34. son bölüm izle: Çaylak öldü mü? (Söz 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 34. son bölümü izleyici Star TV ekranı başına kilitledi. Pazartesi akşamları ekrana gelen Söz son bölümde heyecan dorukta idi. Heyecanla izlenen 34. bölümde Eylem, Selim'den bilgi almak için gittiği evinde tehlikenin içinde kalır. Selim şüphelendiği için Eylem'in duyacağı şekilde Nazlı'nın kaldığı adresi verir. Fakat Tim bir çıkmazın içinde kalır. Verilen adrese giderlerse Eylem'in ajan olduğunu öğrenen Selim onu öldürebilir. Diğer yandan gitmez iseler Nazlı ölecek. Gerilimin had safhada olduğu son bölüm sonrasında Söz 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilmeye başlandı. Söz 35. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Keşanlı'nın imdat çağrıları duyulacak mı? Söz son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz 34. son bölüm nefes nefese geçti. Söz son bölümde Tim 3 parçaya ayrıldı. Çaylak ile Keşanlı, saldırı altında kalırlar. Ağır yaralı olan Çaylak, Keşanlı'nın kollarında son nefesini vermektedir. İkili arasında geçen duygusal konuşmalar, seyircileri derinden etkiledi.

Diğer taraftan Hafız ile Aşık, Çaylak ile Keşanlı'yı aramaktadırlar. Hafız "İsterse bir ömür sürsün, biz arkamızda asla adam bırakmayız, bırakmayacağız da!" diyerek aramayı sürdürür. Keşanlı ile Çaylak'ın teröristlerce sıkıştırıldığı yere kadar izlerini takip etmeyi başardılar. Keşanlı ile Çaylak'ın yerleri bulunacak mı? Çaylak kurtulacak mı yoksa şehit oldu mu? Söz son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Söz 34. son bölüm izle

Nazlı'nın kaçırıldığı, Hafız ile Aşık'a ulaşılamadığı ve Çaylak ile Keşanlı'dan haber alamayan Tim'de Yavuz Üsteğmen, Ateş, Fethi kalmıştır. Eylem, Selim'den bilgi almak için evine yemeğe gider. Fakat Selim, Eylem'den şüphelendiği ve onu test etmek için Nazlı'nın kaçırıldığı yeri söyler. Eylem bunu Fethi aracılığı ile Tim'e bildirir. Fakat Tim bir çıkmaza girer. Eğer Nazlı'yı kurtarmak için içeri girerlerse Selim, Eylem'i öldürebilir. Girmez ise Nazlı ölebilir. Tim ne yapacak?

Dört bir yanı teröristler tarafından sarılan Tim köşeye sıkışmıştır. Amansız bir mücadelenin tam ortasındayken Agah'ın sürpriz planı bütün dengeleri değiştirir.

Derman'ın emriyle adamları hemen harekete geçer. Derman'ın adamını teşhis eden Nazlı, hain bir tuzakla kaçırılır. Tim hemen harekete geçer. Karabatak yaralı olmasına rağmen canını dişine takıp Nazlı'yı bulmak için yemin eder. Zamana karşı kıyasıya bir yarış başlar. Eğer Tim zamanında yetişemezse Nazlı'nın hayatı sona erecektir.

Bu sırada Yavuz da annesinin katiliyle ilgili babasından şok edici bir bilgi öğrenir.

Keşif ekibine katılan Keşanlı ve Çaylak ise beklemedikleri bir saldırıyla karşı karşıya kalırlar. Çaylak ağır yaralanır. Üstelik bir harabede sıkışırlar ve yardım çağrılarını kimse duyamaz. Çaylak, Keşanlı'nın kollarında şehit olmak üzeredir.

SÖZ 35. YENİ BÖLÜM ÖNİZLEME



SÖZ 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Söz son bölüm izleyenlerin nefesini kesti. Son anına kadar soluk soluğa geçen bölümde merak edilen birçok olay oldu. Keşanlı ile Çaylak kurtulacak mı? Hafız ile Aşık onları bulabilecek mi? Ağır yaralı olan Çaylak şehit mi oldu? Tim, Eylem ile Nazlı arasında nasıl bir karar verecek? İkisinin de zarar görmeden nasıl bir taktik izleyecek? Bu soruların cevabı yeni bölümde bulacak. Söz 35. yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Söz 35. yeni bölüm fragmanı

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