Söz 42. yeni bölüm internete özel fragmanı: Derman vuruluyor, Bahar tehlikede! (Söz son bölüm izle)

Söz 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'nin pazartesi akşamları ekrana getirdiği, özel harekat timinin kahramanlıklarının anlatıldığı nefes kesen dizi Söz yeni bölümde Tim yine zorlu bir görevde. Söz son bölümde Karabatak sayesinde ele geçirilen adamlardan alınan bilgiler ile yardım konvoyuna saldırı düzenleneceği öğrenilmişti. Nefeslerin tutulduğu sahnede Bahar, Nil, Su ve Nazlı'da tehlikede altındadır. Söz yeni bölüm fragmanında Tim, onları oradan kurtarmak için hareket geçiyorlar. Özellikle bazı sahneler merak uyandırdı.

SÖZ 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Söz 42. yeni bölüm fragmanında Erdem Yarbay'ın Derman'ı vurduğu sahne, Yavuz Üsteğmen'in üstüne bastığı mayın, Bahar'ın kafasına silah dayanması ve Aşık ile Keşanlı'nın yerde hareketsiz şekilde yattıkları sahneler birçok soru sordurdu. İşte Söz yeni bölüm internete özel fragmanı...

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz son bölümde; taburda yapılan törenden sonra Ali Haydar’ın ölmeden önce yaptığı sürprizi fark eden Tim gözyaşlarına boğulur. Ama arkadaşlarının hatırası artık bir an olsun silinmeyecektir.