Söz 42. yeni bölüm internete özel fragmanı: Derman vuruluyor, Bahar tehlikede! (Söz son bölüm izle)

Söz 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'nin pazartesi akşamları ekrana getirdiği, özel harekat timinin kahramanlıklarının anlatıldığı nefes kesen dizi Söz yeni bölümde Tim yine zorlu bir görevde. Söz son bölümde Karabatak sayesinde ele geçirilen adamlardan alınan bilgiler ile yardım konvoyuna saldırı düzenleneceği öğrenilmişti. Nefeslerin tutulduğu sahnede Bahar, Nil, Su ve Nazlı'da tehlikede altındadır. Söz yeni bölüm fragmanında Tim, onları oradan kurtarmak için hareket geçiyorlar. Özellikle bazı sahneler merak uyandırdı.
Söz 42. yeni bölüm fragmanında Erdem Yarbay'ın Derman'ı vurduğu sahne, Yavuz Üsteğmen'in üstüne bastığı mayın, Bahar'ın kafasına silah dayanması ve Aşık ile Keşanlı'nın yerde hareketsiz şekilde yattıkları sahneler birçok soru sordurdu. İşte Söz yeni bölüm internete özel fragmanı...
Söz son bölümde; taburda yapılan törenden sonra Ali Haydar’ın ölmeden önce yaptığı sürprizi fark eden Tim gözyaşlarına boğulur. Ama arkadaşlarının hatırası artık bir an olsun silinmeyecektir.
Söz 41. son bölümü izlemek için tıklayınız
Ali Haydar’ı sonsuz yolculuğuna uğurlayan Tim’in artık tek bir gayesi vardır; Ali Haydar’ın kanını yerde bırakmayıp, katillerinden hesap sormak… Karabatak gizli bir görevle katillerin yerini tespit etmek için çok riskli bir göreve çıkarken Karabayır’da her şeye rağmen hayat devam etmektedir.
HAFIZ'IN VEDA MEKTUBU
"Dünya bir pazar yeridir, kefeni alıp gidersin...— SÖZ (@sozdizi) 9 Nisan 2018
Dünyada bana ait bir şey kalmasını istemiyorum…"#BizeEmanet #Söz@timsandb @startv pic.twitter.com/93GfhnrDIu
Sınır ötesinde güvenliği sağlanan bölgelerdeki sivil halka yardım göndermek isteyen Türk Kızılayı’yla birlikte Bahar, Güler, Su ve Nazlı’da yola çıkar. Bu durumdan haberdar olan ataşe, Derman’ı konvoyu durdurması için görevlendirir. Derman hain bir planla konvoya saldırır ve herkesin hayatı tehlike altındadır. Konvoy yola çıktığı sırada Hafız’ın katillerinin peşinde olan Yavuz ve Tim saldırı haberini aldığında her şey için çok geçtir.
"Dikkat et!" #BizeEmanet pic.twitter.com/P2Q9ndcCEn— STAR TV (@startv) 9 Nisan 2018
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