Söz 53. yeni bölüm fragmanı: Yavuz, Dragan'ı vuracak mı? (Söz son bölüm izle)

Söz 53. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya ve Sarp Akkaya'nın Söz son bölümde Yavuz, Savcı Derya'yı korumak için kendini feda etmiş ve kurşunun önüne atlamıştı. Omuzundan vurulan Yavuz'a ne olduğu merak ediliyor ve Söz yeni bölüm fragmanı bekleniyordu. Söz 53 bölüm fragmanında Yavuz ile Dragan arasında geçen konuşma dikkati çekiyor. Yavuz, Dragan'a "Biz ölmeyiz şehit oluruz. Siz leş olursunuz. Biz ölüme güle güle gideriz. Siz tir tir titreyerek.." Söz yeni bölüm fragmanında Yavuz ile Dragan'ın karşılaştığı, Yavuz'un silahını çekip Dragan'ı doğrultuğu sahne merak uyandırdı. Yavuz tetiği çekecek mi? İşte Söz 53. yeni bölüm ilk fragmanı...

SÖZ 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yoluna Yalnız Kurt olarak devam eden Yavuz artık timdeki arkadaşlarından ve üniformasından ayrıdır. Fakat yeni kurulan Özel Yetkili Birim için Tim, Erdem ve Derya Yavuz’a ihtiyaçları olduğunu düşünmektedirler. Onu bu kararından vazgeçirmek için ikna etmeye çalışan Derya, Yavuz’a yapılan bir saldırının ortasında kalır.