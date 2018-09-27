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Söz 53. yeni bölüm fragmanı: Yavuz, Dragan'ı vuracak mı? (Söz son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 27.09.2018 09:02 | Son Güncelleme

Söz 53. yeni bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamı Star TV'de ekrana gelen Söz son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Söz yeni bölüm fragmanında Dragan, hapishaneye baskın yaparak çok önemli bir adamı kaçırmaya çalışıyor. Dragan ile karşı karşıya geldikleri anda Yavuz silahını çekiyor. Dragan "O tetiği çekersen bütün Avrupa, senin ülkenin üzerine çöker" diyor. Yavuz'un cevabı ise "Umurumda değil" oluyor. Peki Yavuz Dragan'ı vuracak mı? İşte Söz yeni bölüm fragmanı

Söz 53. yeni bölüm fragmanı: Yavuz, Dragan'ı vuracak mı? (Söz son bölüm izle)

Söz 53. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya ve Sarp Akkaya'nın Söz son bölümde Yavuz, Savcı Derya'yı korumak için kendini feda etmiş ve kurşunun önüne atlamıştı. Omuzundan vurulan Yavuz'a ne olduğu merak ediliyor ve Söz yeni bölüm fragmanı bekleniyordu. Söz 53 bölüm fragmanında Yavuz ile Dragan arasında geçen konuşma dikkati çekiyor. Yavuz, Dragan'a "Biz ölmeyiz şehit oluruz. Siz leş olursunuz. Biz ölüme güle güle gideriz. Siz tir tir titreyerek.." Söz yeni bölüm fragmanında Yavuz ile Dragan'ın karşılaştığı, Yavuz'un silahını çekip Dragan'ı doğrultuğu sahne merak uyandırdı. Yavuz tetiği çekecek mi? İşte Söz 53. yeni bölüm ilk fragmanı...

SÖZ 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yoluna Yalnız Kurt olarak devam eden Yavuz artık timdeki arkadaşlarından ve üniformasından ayrıdır. Fakat yeni kurulan Özel Yetkili Birim için Tim, Erdem ve Derya Yavuz’a ihtiyaçları olduğunu düşünmektedirler. Onu bu kararından vazgeçirmek için ikna etmeye çalışan Derya, Yavuz’a yapılan bir saldırının ortasında kalır.

Örgüt içine sızan Türk istihbaratçılarının listesini ele geçiren Dragan, Nisan’dan aldığı emirle harekete geçer. Örgütle bağlantı kurarak liste karşılığında önemli bir suikastı üstlenmelerini ister. Yavuz, Derya’yla birlikte atlattıkları saldırıdan sonra bu suikasta dair önemli bilgiler edinecektir.

SÖZ 52. SON BÖLÜM İZLE

Tim, listedeki istihbaratçıların hayatını kurtarmak için görevlendirilir. Liste ortaya çıkmadan yapılacak bir operasyonla istihbaratçıların hayatını kurtaracaklardır. Fakat Dragan, çoktan isimleri vermiştir. Tim operasyonun başarılı olması için zamanla yarışmak zorundadır.

Su ve Çaylak’ın düğünü için toplanan Tim, düğünde büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Ama asıl sürpriz Yavuz’un düğüne geldiği andır. Çünkü düğünde herkesi bekleyen başka bir tehlike daha vardır.


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