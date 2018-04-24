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Söz dizisindeki öpüşme sahneleri tartışma yarattı

SÖZ HABERLERİ  | 24.04.2018 13:41 | Son Güncelleme

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı Söz dizisi, öpüşme sahneleriyle olay yarattı!

Söz dizisindeki öpüşme sahneleri tartışma yarattı

Star TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Söz dizisi, seyircisini ikiye böldü.

Her 4 bölümde bir Bahar ve Yavuz'un öpüşmesinden rahatsız olan bazı izleyiciler, "Bıktık artık!" yorumunu yaparken bazı seyirciler de "Harikasınız, bayılıyoruz size" yorumunu yaptı.

BAHAR VE YAVUZ'UN ÖPÜŞME SAHNESİ

Dün akşamki bölümde Bahar ve Yavuz'un öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı.

Çiftin romantik sahneleri izleyicileri ikiye böldü. Çiftin hayranlarının bir kısmı "Yavbah (Yavuz-Bahar), harikasınız, bayılıyoruz size, heyecanla yeni bölümü bekliyorum" sözleriyle Yavuz ve Bahar'ın aşık hallerine beğeniler gönderdi.

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SÖZ DİZİSİ öpüşme tolga sarıtaş aybüke pusat

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