Söz konusu oyuncak olunca bu çocukların hayal gücü ile kimse yarışamaz!

Gönül isterdi ki dünyada maddi açıdan zorluk yaşayan tüm çocuklara hayal ettiği oyuncakların hepsini vermek. Ancak ne yazık ki sistem herkese eşit davranmıyor. Halbuki söz konusu arkadaşlarla oyun oynamak, yeni oyuncaklara sahip olmak ise çocukların hayal gücünün ne kadar yaratıcı olduğunu tahmin dahi edemezsiniz.

Bu galeride de dünya çapında yaşayan çocukların hayal ettikleri oyuncaklara sahip olmak için kendilerinin ne kadar güzel işler çıkardığına şahit olacaksınız.

Karton kutulardan, plastik şişelere kadar günlük hayatlarında gördükleri şeylerden kendilerine muhteşem oyuncaklar icat ettiler. İşte herkese büyük ilham olması gereken birbirinden duygusal bir o kadar da sıra dışı fotoğraflar...