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Söz konusu oyuncak olunca bu çocukların hayal gücü ile kimse yarışamaz!

gizemino gizemino
YAŞAM  | 10.05.2019 09:50 | Son Güncelleme

Çocukların hayal gücü tabii ki büyüklere göre daha yaratıcı ve sınırsız! Özellikle de söz konusu oyuncak ise... Şimdi göreceğiniz fotoğraftaki çocuklar oyuncak almaya maddi açıdan durumları olmadığı için kendi oyuncaklarını kendileri yarattı. İşte herkese ilham olması gereken bir kez daha sahip olunana şükredilmesi gerektiğini gösteren fotoğraflar

Gönül isterdi ki dünyada maddi açıdan zorluk yaşayan tüm çocuklara hayal ettiği oyuncakların hepsini vermek. Ancak ne yazık ki sistem herkese eşit davranmıyor. Halbuki söz konusu arkadaşlarla oyun oynamak, yeni oyuncaklara sahip olmak ise çocukların hayal gücünün ne kadar yaratıcı olduğunu tahmin dahi edemezsiniz.

Bu galeride de dünya çapında yaşayan çocukların hayal ettikleri oyuncaklara sahip olmak için kendilerinin ne kadar güzel işler çıkardığına şahit olacaksınız.

Karton kutulardan, plastik şişelere kadar günlük hayatlarında gördükleri şeylerden kendilerine muhteşem oyuncaklar icat ettiler. İşte herkese büyük ilham olması gereken birbirinden duygusal bir o kadar da sıra dışı fotoğraflar...

Söz konusu oyuncak olunca bu çocukların hayal gücü ile kimse yarışamaz!

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Her zaman telefona sahip olmak istemiş, sonunda kendine bir tane yaptı!

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Rwanda Cumhuriyeti'ndeki bu gençler biraraya gelip kendilerine muhteşem bir bisiklet yaptı!

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Oyunda kral olmak için bilardo masasını kendi elleriyle yaptı.

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Afrika'da kendi müzik aletlerini kendileri yaparak "mutlu suratlı" bir müzik grubu kuran çocuklar...

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Bu kız çocuğu ileride başarılı bir moda tasarımcısı olmak istiyordu o da ilk çantasını kendi yaptı.

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Angola'daki bu küçük şoför, kamyonunu sokakta bulduğu çöpleri toplayarak yaptı.

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Plastik poşetten kendine uçurtma yarattı.

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Kağıttan bir bilgisayar onun için Apple bilgisayardan daha kıymetlidir ona eminiz...

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Kağıttan bir bilgisayar onun için Apple bilgisayardan daha kıymetlidir ona eminiz...

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İstediği oyuncak otobüsü alamayan çocuğun kartonlardan yaptığı oyuncağı:

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Yağ tenekesinden yapılmış en güzel el yapımı araba

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Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk ise Hindistan'da yaşıyor ve en sevdiği oyuncağı elleriyle yaptığı kriket sopası.

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Afrika, Botsvana'da yaşan bu çocukların en büyük eğlenceleri, el yapımı gitarları...

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Bir çocuğun büyük annesi için tasarladığı el yapımı masaj koltuğu manevi değerlerinizi kabartmıyorsa o değeri daha ne güçlendirir bilmiyoruz.
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afrikada çocukların oyuncakları sıra dışı hayatlar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
MUTLULUĞUN NEREDE OLDUĞU BELLİ DEĞİL. SON MODEL OYUNCAKLARDA MUTLULUK OLDUĞUNU KİM SÖYLEDİ.
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