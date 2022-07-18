Sözel bölümler taban puanları kaç? 2022 Sözel (TS) bölümler taban puanları!

18-19 Haziran'da gerçekleştirilen YKS 2022 sınav sonuçları açıklandı. Tercih işlemleri
27 Temmuz tarihinde başlayıp, 5 Ağustos tarihi itibariyle sona ereck. Adaylar tercih gününe kadar, internette araştırnalar yapıp tercih listelerini hazırlamak istiyor. Bununla beraber taban puanları sıklıkla sorgulanmaya başladı. Peki taban puanları açıklandı mı? İşte detaylar..
YKS 2022 sözel taban puanları henüz açıklanmadı. 2021 YKS taban puanları ve geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları ÖSYM sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.
2021 YKS taban puanları için linke tıklayınız;
https://www.osym.gov.tr/TR,21286/2021-yks-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html
Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
Adaylar, erişime açılacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.
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