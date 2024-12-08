Sözleri gündem olmuştu! Ali Atay'ın haciz itirafı olay oldu! Hazal Kaya'dan bomba tepki! 'Bana bir kutu getirdi...'

Hazal Kaya ile 2019 yılında evlenen Ali Atay son günlerde Fatih Altaylı'da yaptığı açıklamalarla gündemdeydi. Fikret Ali ve Leyla Süreyya adında iki çocuğu olan Ali Atay, "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum abi? Bu işin birimleri var. Benim karımın karnı burnunda biz arabayı hazırlıyoruz biz arabayla Maraş'a gideceğiz yardıma, karım telefonda 'vinç ayarlayabilir miyiz?' diyor. Ulan dedim bir dakika benim karım doğuruyor" demişti.

Tartışma yaratan Atay'ın bu sözleri çok konuşulmuştu ve sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

"SEN MAL MISIN LAN?"

İbrahim Selim'in programına konuk olan Ali Atay, bu sefer güldürdü. İbrahim Selim, Atay'a "Bugüne kadar sana yapılan en romantik jest neydi?" sorusunu sordu. Ünlü isim ise haciz itirafıyla güldürdü. Oğlu Fikret Ali'nin hamilelik haberini nasıl aldığını anlattı.

"Hazal'ın var ama bak ben ne yaptım? Bana böyle güzel bir kutu getirdi. 'Bu ne' dedim. Açtım içinden bir kağıt çıktı. O dönem de benim sıkıntılı bir dönemimdi. 'Bana bunu neden veriyorsun?' dedim. Ben de icra geldi sandım. Haciz yedik ve Hazal bana bunu paketle getirdi. 'Kaç para gelmiş' dedim. 'Sen mal mısın lan?' dedi Hazal. Çocuk geliyor dedi." sözleriyle güldüren anısını anlattı.