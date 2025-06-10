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Sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav tarihi ne zaman? Açıklama geldi, tarih belli oldu

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavlar 23 Haziran’da başlayacak.

Sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav tarihi ne zaman? Açıklama geldi, tarih belli oldu
Melih Kadir Yılmaz

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav 23 Haziran günü yapılacak. Sözlü sınava giriş belgeleri ise 13 Haziran günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanacak.

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi. Sözlü sınava girecek tüm adaylar bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak.

Sözlü sınav giriş belgeleri 13 Haziran 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak. Adaylar sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleri ile alabilecek. Sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak. Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu"yla puanlanacak.

Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekiyor. Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerine puan alanlar başarılı sayılacak. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise itirazlarını, Bakanlığın "eitiraz.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek"

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Öğretmen sınav sözleşmeli öğretmen
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