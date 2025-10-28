Sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu! Icardi'nin menajerinden olay yaratan açıklama! Yönetime ayrılık sinyali

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, yıldız ismin menajerinden konuyla alakalı bir açıklama geldi. Icardi'nin menajeri Elio Pino İtalyan gazeteci Di Marzio'ya açıklamalarda bulunurken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KİMSE İLETİŞİME GEÇMEDİ"

"Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun açıklamalarını okudum ama Galatasaray kaptanının kulübün niyetini sezon sonuna kadar beklemesi doğru olmaz. Biz Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, o tarihe kadar bir teklif gelmezse başka seçenekleri değerlendirmekte özgür olacağız."

"BELİRSİZLİK İÇİNDE KALMASI DOĞRU DEĞİL"

"Söylediklerimde hiçbir saygısızlık yok. Ancak Galatasaray kaptanının belirsizlik içinde kalması doğru değil. Kulüp elbette kendi kararlarını verebilir, ama bu seviyedeki bir oyuncu uzun süre bekletilmemeli. Mauro’nun Galatasaray’ı ne kadar çok sevdiğini herkes biliyor ama bu durum sadece futbol değil, aynı zamanda bir insanın özel hayatını da ilgilendiriyor."

"GALATASARAY ONU TUTMAK İSTİYORSA..."

"Başkan Dursun Özbek’in de söylediği gibi, Icardi Galatasaray’ı hak ettiği seviyelere taşıdı. Fiziksel olarak iyi olmadığı dönemlerde bile takım için sahaya çıktı. Galatasaray ve taraftarlar için çok özel bir hikayesi var. Bu nedenle Mauro saygıyı hak ediyor. Eğer kulüp onu tutmak istiyorsa, bunu artık göstermesi gerekiyor."