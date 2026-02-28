SPOR

Sözleşmesine 4 ay kalmıştı! İtalyanlar Mauro Icardi'nin kararını duyurdu

Galatasaray’da Mauro Icardi belirsizliği sona yaklaşıyor. İtalyan basınına göre Arjantinli golcü, maaşında ciddi bir düşüş olmaması şartıyla sarı-kırmızılılarla yola devam etmeye hazır. Ancak yüksek oranlı bir indirim talebi, yıldız ismi İtalya’dan gelecek tekliflere açık hale getirebilir.

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi ile ilgili belirsizlik netleşmeye başladı. Uzun süredir özellikle İtalya basınında çıkan transfer haberleri sarı-kırmızılı camiada soru işaretleri yaratırken, Arjantinli golcünün geleceğine dair kararını verdiği öne sürüldü.

MAAŞ ŞARTI MASADA

İtalyan spor sitesi Tuttomercatoweb’in aktardığı bilgilere göre Icardi, maaşında ciddi bir düşüş yaşanmaması halinde Galatasaray ile yola devam etmeye sıcak bakıyor. 11 milyon euro seviyesindeki mevcut ücretinde yüksek oranlı bir indirimin ise yıldız oyuncunun kararını değiştirebileceği ifade edildi.

İTALYA İHTİMALİ GÜNDEMDE

Haberde, maaş konusunda beklentilerin karşılanmaması durumunda Icardi’nin İtalya’dan gelecek cazip bir teklifi değerlendirebileceği belirtildi. Ara transfer döneminde Juventus ile anlaşma aşamasına kadar gelindiği ancak sürecin son anda durduğu da öne sürüldü.

Galatasaray yönetiminin önümüzdeki dönemde Icardi ile masaya oturarak şartları netleştirmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise yıldız golcünün takımda kalıp kalmayacağını merakla takip ediyor.

