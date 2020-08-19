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SP adliye lojmanlarının pandemi hastanesine dönüştürülmesini istedi

VAN HABERLERİ  | 19.08.2020 17:26 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, son günlerde kentte artan korona virüs vakalarına karşı yetkililerin gerekli adımı atması gerektiğini belirterek, “Adliye lojmanlarının gerekli çalışmalar yapılarak ivedilikle pandemi hastanesine çevrilmesi gerekiyor” dedi.Korona virüs salgınının Van’da geldiği noktayla ilgili açıklamada bulunan SP İl Başkanı Özay İlhan, “Yaptığımız araştırmalar göstermektedir ki hastalığın ihmale gelir yanı yoktur ve ne yazık ki her geçen gün birçok insanımızın hastalığa yakalandığını, bazılarının vefat ettiği haberini almaktayız.

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, son günlerde kentte artan korona virüs vakalarına karşı yetkililerin gerekli adımı atması gerektiğini belirterek, “Adliye lojmanlarının gerekli çalışmalar yapılarak ivedilikle pandemi hastanesine çevrilmesi gerekiyor” dedi.
Korona virüs salgınının Van’da geldiği noktayla ilgili açıklamada bulunan SP İl Başkanı Özay İlhan, “Yaptığımız araştırmalar göstermektedir ki hastalığın ihmale gelir yanı yoktur ve ne yazık ki her geçen gün birçok insanımızın hastalığa yakalandığını, bazılarının vefat ettiği haberini almaktayız. Geldiğimiz noktada korona virüs hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Hastalık her geçen gün daha da artmaktadır. Korona virüs salgını nedeniyle hastanelerde birçok hastanın tedavisi ertelenmektedir. Bazı hastalar yatışı yapılması gerektiği halde hastaneye yatırılmamakta ve sağlık çalışanları ciddi anlamda stres altındadır” dedi.
Korona virüs salgınına karşı bir an evvel adım atılması gerektiğini vurgulayan İlhan, “Saadet Partisi Van il Başkanlığı olarak önümüzdeki günlerde çok daha fazla sıkıntı yaşanmaması adına Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin arka kısmında bulunan ve çürümeye terk edilen adliye lojmanlarının gerekli çalışmalar yapılarak ivedilikle pandemi hastanesine çevrilmesi hususunda başta Van Valiliği olmak üzere muhatapları harekete geçmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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