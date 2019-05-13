SpaceX bir skandala imza attı

Bu aralar uluslararası uzay istasyonu, birçok farklı ilke imza atıyor. Ancak bu defaki biraz tehlike yaratan cinsten oldu. Crew Dragon kapsülünün uzay istasyonuna varmasından hemen sonra, astronotlar alkol kokusu almaya başladıklarını söylediler.

Rusya’nın Kozmonot Yetiştirme Merkezi Başkanı Pavel Vlasov, 6 miligram olan izopropil alkol içeriğinin tuhaf bir şekilde arttığını ve bu durumun Dragon 2 kapsülünden hemen sonra gerçekleştiğini ifade etti. Tüm bunlar gösteriyor ki, Crewe Dragon bir şekilde uluslararası uzay istasyonuna alkol götürdü.

Yapılan havalandırma çalışmaları sonucunda, m³ başına 2 mg alkol miktarına kadar bir düşüş yaşandı. Şu an için şaibeli olay araştırılmaya devam etse bile Crew Dragon kaynaklı olduğu hemen hemen kesin diyebiliriz.

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