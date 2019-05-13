Mynet Trend

SpaceX bir skandala imza attı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 13.05.2019 09:19 | Son Güncelleme

Yanıcı bir madde olması nedeniyle Uluslararası uzay istasyonunda alkol kullanımı yasak. Şu an için bu yasağı delen herhangi bir kuruluş olmamasına rağmen, SpaceX yine beklenmeyeni yaptı. Dünyaya internet sağlama gibi çılgın projelerle anılan SpaceX firması, bu defa pek de olumlu karşılanmayacak bir skandala imza attı.

SpaceX bir skandala imza attı

Bu aralar uluslararası uzay istasyonu, birçok farklı ilke imza atıyor. Ancak bu defaki biraz tehlike yaratan cinsten oldu. Crew Dragon kapsülünün uzay istasyonuna varmasından hemen sonra, astronotlar alkol kokusu almaya başladıklarını söylediler.

Rusya’nın Kozmonot Yetiştirme Merkezi Başkanı Pavel Vlasov, 6 miligram olan izopropil alkol içeriğinin tuhaf bir şekilde arttığını ve bu durumun Dragon 2 kapsülünden hemen sonra gerçekleştiğini ifade etti. Tüm bunlar gösteriyor ki, Crewe Dragon bir şekilde uluslararası uzay istasyonuna alkol götürdü.
Yapılan havalandırma çalışmaları sonucunda, m³ başına 2 mg alkol miktarına kadar bir düşüş yaşandı. Şu an için şaibeli olay araştırılmaya devam etse bile Crew Dragon kaynaklı olduğu hemen hemen kesin diyebiliriz.

En ucuz benzinli otomobiller Mayıs 2019

PARTNERİstanbullular buraya akın ediyor!İstanbullular buraya akın ediyor!
Red Dead Redemption 2’den PC İçin Yeni GelişmeRed Dead Redemption 2’den PC İçin Yeni Gelişme
PC’den ücretsiz PUBG oynama rehberi!PC’den ücretsiz PUBG oynama rehberi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Meteoroloji'den güzel haber geldi hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji'den güzel haber geldi hava sıcaklıkları artıyor

Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Teravih namazı sırasında ortalığı karıştıran olay!

Teravih namazı sırasında ortalığı karıştıran olay!

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OnePlus 7 Pro ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor

OnePlus 7 Pro ile ilgili yeni detaylar

Apple A13 üretimine başlayacağı ortaya çıktı

Apple A13 üretimine başlayacağı ortaya çıktı

Batarya kapasitesi sorunu yakında çözülecek

Batarya kapasitesi sorunu yakında çözülecek

LG G8 ThinQ teknik yazılımsal sorunlarla boğuşuyor

LG G8 ThinQ teknik yazılımsal sorunlarla boğuşuyor

24 ayar saf altın kaplama Xiaomi Mi 9

Bu telefon altın kaplama!

Apple’ın iPhone SE desteği ile ilgili bu aralar pek de iyi haberler gelmiyor

Apple’ın iPhone SE desteği ile ilgili iyi haberler gelmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.