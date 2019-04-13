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SPAL 2 - 1 Juventus

İTALYA HABERLERİ  | 13.04.2019 19:24 | Son Güncelleme

Serie A'da SPAL'a 2-1 yenilen Juventus, şampiyonluğunu ilan etme fırsatını tepti. SPAL'ın golleri Bonifazi ve Floccari'den gelirken, Juve'nin tek sayısını Kean kaydetti.

SPAL 2 - 1 Juventus

Serie A'nın 32. haftasına en yakın takipçisi Napoli'nin 20 puan önünde lider başlayan Juventus, 16. sıradaki SPAL'a konuk oldu.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Juventus, 30. dakikada Kean'in attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Fakat SPAL, 49. dakikada Bonifazi ve 74. dakikada Floccari'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

SPAL puanını 35'e çıkarırken, şampiyonluğu garantilemek için beraberliğin yettiği Juventus ise 84 puanda kaldı.

Siyah-beyazlılar, yarın Chievo ile deplasmanda karşılaşacak Napoli'nin maçı kazanamaması halinde, arka arkaya 8. şampiyonluğuna ulaşacak.

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SPAL juventus

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