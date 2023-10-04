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Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe hangi kanalda?

04.10.2023 13:24 | Son Güncelleme:
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Spartak Trnava Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Slovakya ekibine konuk olacak. Maç, 19 bin 200 kişilik Stadium of Anton Malatinský'de oynanacak. Peki, Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana gelecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Slovakya ekibi ile kozlarını paylaşacak olan sarı lacivertlilerde kamp kadrosu belli oldu. Kasığında yırtık olan İrfan Can Kahveci tedbir amaçlı kadroda yer almıyor. Sakatlığı bulunban Cengiz Ünder de kadroda bulunmuyor. Spartak Trnava Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi internette araştırılıyor. İşte, Spartak Trnava Fenerbahçe maçının tarihi, saati ve kanalı...

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı yarın (5 Ekim 2023 Perşembe) saat 22.00'de başlayacak.

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı Exxen'de canlı yayınlanacak

FENERBAHÇE'NİN SPARTAK TRNAVA MAÇI KAMP KADROSU

55

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

1- Ludogorets / 3 Puan (+4 Averaj)

2- Fenerbahçe / 3 Puan (+2 Averaj)

3- Nordsjaelland / 0 Puan (-2 Averaj)

4- Spartak Trnava / 0 Puan (-4 Averaj)

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