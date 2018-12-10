Spartak Trnava-Fenerbahçe maçını Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Slovakya'nın Trnava şehrindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada İspanya'dan Martinez'in düdük çalacağı belirtildi.

Martinez'in yardımcılıklarını vatandaşları Raul Cabanero ve Javier Rodriguez'in yapacağı, Alejandro Hernandez ve Juan Martinez Munuera'nın da ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı ifade edildi. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise yine İspanya'dan Diego Barbero Sevilla'nın olacağı kaydedildi.

AKHİSAR-STANDARD LIEGE MAÇI ADAM FARKAS'IN

Akhisarspor'un, 13 Aralık Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Standard Liege ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. hafta maçında Macar hakem Adam Farkas görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Farkas'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Balazs Buzas ve Balazs Szert üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kobor olacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.55'te başlayacak.

