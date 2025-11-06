SPOR

Special Zero! Mourinho 0 çekti Fenerbahçe taraftarı o sözlerini paylaşıyor...

Bu sezona Fenerbahçe'nin başında başlayan daha sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Portekizli taraftarları da memnun edemedi. Şampiyonlar Ligi'nde henüz puan alamayan Jose'nin öğrencileri dün akşam da Bayer Leverkusen'e mağlup oldu. Akıllara Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra söylediği sözler geldi.

Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde paramparça oldu Fenerbahçe taraftarı Mourinho’nun sözlerini paylaştı! Portekizli teknik adam Şampiyonlar Ligi'nde puan bile alamadı. Mourinho ve Benfica Başkanı Rui Costa'ya taraftardan tepki var.

4 maç, 0 puan! Benfica, Mourinho yönetiminde çıkılan üç maçta gol dahi atamadı...

MAÇ SONU HAKEM HAKKINDA KONUŞTU

Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Jose Mourinho, "Kalbim acıyor çünkü çocuklar harika bir maç çıkardı. Golde hata yaptık. Hava toplarında çok güçlü bir takım değiliz. Bu yüzden fazla alan bulamadık. Hayal kırıklığına uğradık. Oyunu soğutmaya çalıştılar, maçın hakemini tanıyorum beni pek sevmez ben de onu pek sevmem birbirimizden hoşlanmayız. Bu arada maçı hakem yüzünden kaybettiğimizi düşünmüyorum. Kaybettik çünkü gol atamadık."

LİGDE DE 3. SIRADA

Benfica Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile birlikte puan alamayan iki takımdan biri. Mourinho'nun öğrencileri ligde de Porto ve Sporting Lizbon'un ardından 3. sırada yer alıyor.

MOURİNHO "KENDİ SEVİYEME DÖNDÜM" DEMİŞ TARAFTARI KIZDIRMIŞTI

Jose Mourinho, Fenerbahçe yönetimi tarafından gönderildikten sonra Benfica'ya imza atmış ve takımın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle "Benfica'ya geldim ve burada kendi seviyeme geri döndüm" diyerek Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekmişti.

