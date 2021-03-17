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Spiker Ekin Olcayto'dan üzen haber geldi

17.03.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Spiker Ekin Olcayto'dan üzen haber geldi

Haber Global spikeri Ekin Olcayto, dün su içmek için yatağından kalktığında tansiyonu düşerek, baygınlık geçirdi. Evinde beslediği kedilerin mama kabının üzerine düşen Olcayto, geçirdiği talihsiz kazanın ardından ameliyata alındı.

Cumartesi akşamları Haber Global'de Başka Şeyler programının spikerliğini yapan Ekin Olcayto evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Gece yarısı ölümden dönen spikerin geçirdiği talihsiz kazanın detayları da belli oldu.

EVİNDE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Gece yarısı susadığı için uykudan kalkan Olcayto, su içmek için yatağından kalktı. Birkaç adım attıktan sonra tansiyonu düşen ve gözü kararan spiker, kedilerinin seramik mama kabının üzerine düştü. Kabın kırılan parçaları ise 46 yaşındaki Olcayto'nun boğazına ve çenesine girdi. Baygınlık geçiren Olcayto, evindeki arkadaşları tarafından plastik cerrahinin bulunduğu bir hastaneye kaldırıldı.

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Apar topar ameliyata alınan spikerin operasyonu başarılı bir şekilde tamamlandı. Durumu iyiye giden Ekin Olcayto, önümüzdeki günlerde taburcu edilecek.

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