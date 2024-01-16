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  4. Spiker Hande Sarıoğlu’ndan kötü haber! Hastane odasından paylaştı: 'Ortalarda yokum bu aralar…’

Spiker Hande Sarıoğlu’ndan kötü haber! Hastane odasından paylaştı: 'Ortalarda yokum bu aralar…’

16.01.2024 16:40 | Son Güncelleme:
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İddialı pozları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren ünlü spiker Hande Sarıoğlu ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medyadaki cesur pozları ile dikkat çeken Hande Sarıoğlu güzelliğiyle ilgi odağı olan isimlerden biri.

Hastaneden bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim kist ameliyatı olduğunu duyurdu. Sunucu paylaşımında sağlık durumuyla ilgili bilgi de verdi.

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Sarıoğlu, paylaşımında şunları ifade etti:

"Herkese selamlar, ortalarda yokum bu aralar, sizleri merakta bıraktığımı farkettim. Küçük bir kist ameliyatı olduğum için cuma gününden beri istirahatteyim arkadaşlar. Her şey yolunda, iyiyim, en kısa sürede iş ve günlük hayatıma geri dönmüş olucağım"

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