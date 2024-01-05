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  4. "Modada tercihim kaliteliden yana!" diyorsanız ünlü markalardaki %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

"Modada tercihim kaliteliden yana!" diyorsanız ünlü markalardaki %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

05.01.2024 10:10 | Son Güncelleme:
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Camper, Puma, Levi's, Tommy Hilfiger, Calvin Klein ve daha birçok markada %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Tarzınızı yükseltecek ürünlere bütçe dostu fiyatlarla sahip olmak isterseniz sizin için seçtiğimiz indirimdeki markalara mutlaka göz atmalısınız. İşte sizin için seçtiklerimiz!

"Modada tercihim kaliteliden yana!" diyorsanız ünlü markalardaki %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Attığınız her adımda rahatlık sunacak dayanıklı bir spor ayakkabıya, kombinlerinizin en havalı eşlikçisi olacak aksesuarlara, tarzınızı yükseltecek kaliteli giyim ürünlerine %50'ye varan indirimlerle sahip olmak isterseniz doğru yerdesiniz. Ünlü markaların yeni sezon ürünlerine indirimli fiyatlarla ulaşmak için acele edin. Gelin, indirimdeki ürünleriyle alışveriş severlerin yüzünü güldüren moda markalarını birlikte keşfedelim.

1. Camper ayakkabılarda 2500 TL'ye varan indirim

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Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor... Yılların eskitemediği marka Camper, bir ayakkabıda olması gereken tüm özellikleri kullanıcılarıyla buluşturuyor. Kaliteli bir ayakkabı ile attığınız her adımda özgür hissetmek, ayaklarınıza hak ettiği rahatlığı sunmak isterseniz doğru yerdesiniz. Camper modelleri kısa süreliğine indirimde, bu fırsatı kaçırmak istemeyeceksiniz!

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2. Calvin Klein sezon sonu ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

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Lüks moda markası Calvin Klein'in ürünleri şık, minimalist tasarımlara sahiptir. Markanın çantaları ve ayakkabıları genellikle kaliteli deri ve diğer dayanıklı malzemelerden üretilir. Trendleri takip ederken klasik çizgileri yakalar. Yüksek kalitede işçilikle günümüz modası ve pratik kullanımı birleştiren Calvin Klein ürünlerine bir şans vermeye ne dersiniz?

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3. Samsonite ve American Tourister valiz modellerinde büyük fırsat

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Rahat ve fonksiyonel sırt çantaları, seyahat çantaları ve çeşitli aksesuarlarıyla tanınan Samsonite ve American Tourister markaları, sağlam ve dayanıklı olmasıyla popüler. Seyahat severlerin ilk tercihleri arasında yer alan markanın ürünleri ergonomik, işlevsel ve kullanıcı dostu özellikleri sayesinde çok tutuluyor. Bir kez kullananın vazgeçemediği valiz modelleri de şimdi indirimde, keşfetmeye ne dersiniz?

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4. Yüksek kaliteyi spor giyimle buluşturan Champion ürünleri de indirimde!

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Spor giyim deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Champion; sweatshirtleri, eşofmanları, şapkaları ile oldukça popüler. Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan marka minimalist tasarımlarıyla spor giyimde sade bir şıklık arayanların favorisi! Ürünlerinde yüksek kaliteli malzeme kullanan marka, kalitesi ve dayanıklılığıyla da göz dolduruyor.

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5. Dagi kadın erkek iç ve ev giyim ürünlerinde avantajlı fiyatlar

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İç giyimde tercihinizi kaliteli parçalardan yana yapıyorsanız Dagi ürünleri tam da size göre! Dagi'nin erkek ve kadın koleksiyonunda yer alan ev ve iç giyim ürünleri yeni sezonda da çok havalı. Birbirinden kaliteli Dagi ürünlerine indirimli fiyatlarla sahip olmak isterseniz acele edin!

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6. Levi's jeanlerde kaçırılmayacak fırsatlar devam ediyor

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Denim tutkunları buraya! Ünlü denim markası Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı! Klasik ve modern çizgileri bir araya getiren eşsiz tasarımlarıyla uzun yıllar keyifle giyeceğiniz Levi's ürünlerine bütçe dostu fiyatlarla sahip olmaya ne dersiniz? Stilinizi yansıtmanın, size özgüven katacak parçaları keşfetmenin şimdi tam zamanı!

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7. Tommy Hilfiger Sezon Sonu Ürünleri

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Tommy Hilfiger'ın giyim koleksiyonları genellikle klasik ve modern tarzları birleştirir. Tommy Hilfiger, kaliteli malzemeler, iyi işçilik ve trendleri takip eden tasarımlarla ön plana çıkar. Klasik tarzı modern dokunuşlarla birleştirirken, özgün ve şık bir stil sunar. Hem günlük kullanım hem de özel etkinlikler için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

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8. U.S Polo ASSN ceket, mont ve kaban modelleri de indirimde

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En sevilen giyim markalarından biri olan U.S. Polo Assn., kaliteli kumaşlar ve özenli işçilikle üretilen ürünleriyle tanınır. Şık ve spor tarzı bir araya getiren marka; polo tişörtlerden gömleklere, kazaklardan pantolonlara, şortlara, elbiselerden ceketlere, çantalarda ayakkabılara ve aksesuarlara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip. Uzun yıllar ilk günkü gibi sizinle kalmaya devam edecek markanın ürünleriyle tanışmaya ne dersiniz?

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