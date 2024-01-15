Fiyatı 3 bin 239 TL'ye düştü! Camper Runner Four Erkek Bot 1350 TL indirimle sizi bekliyor

"Hafif ve rahat. Rahat bir ayakkabı, tam ayağıma göre. 43 numara ayağıma taraklı olmasına rağmen oldu. Çok kalın bir deri değil. Uzun ömürlü müdür, değil midir zaman gösterir. Bir ayakkabıyı en az 4 sene giymek üzere alıyorum . 4 sene sonunda, ayağın kırılan tarafında ve yanlarında kırışıklık olacak gibi duruyor. Dursa da güzel bir ayakkabı. Alt tabanı, günlük kullanıma uygun. Parlak yüzeylerde ses çıkarmasını daha test edemedim. Güncelleme yapacağım."