HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 3 bin 239 TL'ye düştü! Camper Runner Four Erkek Bot 1350 TL indirimle sizi bekliyor

Fiyatı 3 bin 239 TL'ye düştü! Camper Runner Four Erkek Bot 1350 TL indirimle sizi bekliyor

15.01.2024 14:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem dayanıklı hem şık hem de konforlu bir ayakkabı arıyorsanız doğru yerdesiniz: Camper Runner Four Erkek Bot, Günün Fırsatları kapsamında 1350 TL indirimle satışta! Spor tarzınızı tamamlayacak, kalitesi ve dayanıklılığıyla öne çıkan bu bot ile adımlarınızı her zamankinden daha özgüvenli atacak ve tarzınıza yeni bir soluk katacaksınız. Sizin için Camper Runner Four Erkek Bot'u inceledik.

Fiyatı 3 bin 239 TL'ye düştü! Camper Runner Four Erkek Bot 1350 TL indirimle sizi bekliyor

Eşsiz Camper kalitesi, şıklığı ve dayanıklılığı ile tanışınca asla vazgeçemeyeceğinizi biliyor muydunuz? Moda tutkunlarının favori markaları arasında yer alan Camper, bir kez alıp uzun yıllar kullanmak üzere tasarladığı dayanıklı ayakkabı modelleriyle çokça takdir topluyor. İster spor ister klasik çizgilerden hoşlanıyor olun, Camper'da her tarza ve beğeniye uygun ayakkabı bulmak mümkün. Kış ayları için harika bir seçenek olan, her kombine uyum sağlayacak Camper Runner Four Erkek Bot da kısa süreliğine indirimde. Şimdi, %29 indirimle satın alabileceğiniz bu muhteşem botları incelemeye ne dersiniz?

Camper Runner Four Erkek Bot

Adsız tasarım - 2024-01-15T141350.269

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hafif ve rahat. Rahat bir ayakkabı, tam ayağıma göre. 43 numara ayağıma taraklı olmasına rağmen oldu. Çok kalın bir deri değil. Uzun ömürlü müdür, değil midir zaman gösterir. Bir ayakkabıyı en az 4 sene giymek üzere alıyorum . 4 sene sonunda, ayağın kırılan tarafında ve yanlarında kırışıklık olacak gibi duruyor. Dursa da güzel bir ayakkabı. Alt tabanı, günlük kullanıma uygun. Parlak yüzeylerde ses çıkarmasını daha test edemedim. Güncelleme yapacağım."

  • "Çok rahat ve uygun fiyata aldım."

  • "Kalite tesadüf değildir. Kalitesi her halinden belli oluyor. Gayet başarılı ayakkabı."
Ürünü İncele

Bu içerik 15 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Hakiki deri kemerin fiyatı düştü

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Hakiki deri kemerin fiyatı düştü

 Çok satan, su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Çok satan, su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

 En zorlu koşullarda konfor dolu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

En zorlu koşullarda konfor dolu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

 Samsung telefonlar, marka montlar, botlar indirimde! İhtiyaçlarınızı yarı fiyatına tamamlayın

Samsung telefonlar, marka montlar, botlar indirimde! İhtiyaçlarınızı yarı fiyatına tamamlayın

 Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

 En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
camper camper ayakkabı camper bot camper erkek ayakkabı
İş birliği İçerikleri
En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

Çok satanlarda bir numara! HEPA filtreli, LED ışıklı ve sessiz

Çok satanlarda bir numara! HEPA filtreli, LED ışıklı ve sessiz

Hayatınızı kolaylaştıracak 250 TL altı pratik ürünler burada!

Hayatınızı kolaylaştıracak 250 TL altı pratik ürünler burada!

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Kışın su geçirmez bot şart! Camper ayakkabı Günün Fırsat ürünü

Kışın su geçirmez bot şart! Camper ayakkabı Günün Fırsat ürünü

Modern stiller, sıra dışı detaylar... Evinize yeni bir soluk getirin

Modern stiller, sıra dışı detaylar... Evinize yeni bir soluk getirin

Tümünü Gör
Modern stiller, sıra dışı detaylar... Evinize yeni bir soluk getirin

Modern stiller, sıra dışı detaylar... Evinize yeni bir soluk getirin

Çok satanlar kitapları sizin için seçtik

Çok satanlar kitapları sizin için seçtik

BİM'e Türk kahve makinesi geliyor! BİM Aktüel Ürünler Kataloğu burada

BİM'e Türk kahve makinesi geliyor! BİM Aktüel Ürünler Kataloğu burada

A101'e gelen su geçirmez Salomon ayakkabıyı sizin için inceledik

A101'e gelen su geçirmez Salomon ayakkabıyı sizin için inceledik

Samsung telefonlar, marka montlar, botlar indirimde! İhtiyaçlarınızı yarı fiyatına tamamlayın

Samsung telefonlar, marka montlar, botlar indirimde! İhtiyaçlarınızı yarı fiyatına tamamlayın

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

Tümünü Gör
A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

İki devi karşı karşıya getirdik: Stanley mi Contigo mu?

İki devi karşı karşıya getirdik: Stanley mi Contigo mu?

Pratik ve işlevsel kirli sepetleri burada

Pratik ve işlevsel kirli sepetleri burada

Yeni yılda daha sağlıklı ve fit olma hedefiniz varsa bakmadan geçmeyin

Yeni yılda daha sağlıklı ve fit olma hedefiniz varsa bakmadan geçmeyin

Lezzetiyle damak çatlatan vegan çikolatalar

Lezzetiyle damak çatlatan vegan çikolatalar

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

Çok satanlarda bir numara! HEPA filtreli, LED ışıklı ve sessiz

Çok satanlarda bir numara! HEPA filtreli, LED ışıklı ve sessiz

Hayatınızı kolaylaştıracak 250 TL altı pratik ürünler burada!

Hayatınızı kolaylaştıracak 250 TL altı pratik ürünler burada!

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Kışın su geçirmez bot şart! Camper ayakkabı Günün Fırsat ürünü

Kışın su geçirmez bot şart! Camper ayakkabı Günün Fırsat ürünü

Modern stiller, sıra dışı detaylar... Evinize yeni bir soluk getirin

Modern stiller, sıra dışı detaylar... Evinize yeni bir soluk getirin

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Dehşete düşüren cinayet! 15 yaşındaki çocuk, kendisine şaka yapan arkadaşını katletti

15 yaşındaki çocuk, kendisine şaka yapan arkadaşını katletti

İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu taklidi! 'O zaman kürsüleri devirecekti' dedi böyle yüklendi: "Şimdi pısırık pısırık cevaplar gönderiyorsunuz"

İmamoğlu'ndan Soylu taklidi: Pısırık pısırık cevaplar gönderiyor

Fiyatı 299 TL'ye düştü! Hakiki deri kemerler Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Hakiki deri kemerin fiyatı düştü

'Fazla para' soruldu! Semih Kaya'dan 'matematik'li yanıt! Seçil Erzan: Para bende değil, Devlet bulabilir 'Banka tüm ajandalarımı aldı benden'

'Fazla para' soruldu 'Matematik'li yanıt! Erzan: Para bende değil

İş yerine böyle kurşun yağdırdılar! Silahlı saldırı anları kamerada

İş yerine böyle kurşun yağdırdılar! Korku dolu anlar kamerada

Böylesi görülmedi: Son 53 yılın en yükseği! Sadece bir ilimiz eksik kaldı

Böylesi görülmedi: Son 53 yılın en yükseği! Sadece bir ilimiz eksik kaldı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.