Kullananlar "İyi ki aldım" diyor! Columbia markalı montlar, ayakkabılar, polarlar indirimde

"Ben böyle bir kalite görmedim. Ürün normalde 15 Ocak’ta gelecekti ama bugün geldi. Hem hızlı teslimat hem de sorunsuz bir teslimat oldu. Kutuda minicik bir hasar bile yoktu firma işinde çok iyi. Almanya’dan geleceği için biraz endişeliydim iade işi vs. çıkarsa diye ama içiniz rahat bir şekilde alabilirsiniz. Ayakkabının kalitesine gelecek olursak, çok kaliteli biz çok beğendik. Amazon’a teşekkür ederiz."