Kullananlar "İyi ki aldım" diyor! Columbia markalı montlar, ayakkabılar, polarlar indirimde

Kışı iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde dondurucu soğuklara karşı hazırlıklı olmak son derece önemli. Kışlık giyim ihtiyaçlarınızı bir an önce tamamlamak niyetindeyseniz size en çok yardımcı olacak markalardan biri olan Columbia'da kaçırılmayacak indirimlerin başladığını duyuralım. Kaliteli ve uzun ömürlü bir bot, mont, polar, yağmurluk arayışındaysanız sizin için seçtiklerimize göz atmak isteyebilirsiniz. İşte detaylar!
Kullanıcılar ne diyor?
"Ben böyle bir kalite görmedim. Ürün normalde 15 Ocak’ta gelecekti ama bugün geldi. Hem hızlı teslimat hem de sorunsuz bir teslimat oldu. Kutuda minicik bir hasar bile yoktu firma işinde çok iyi. Almanya’dan geleceği için biraz endişeliydim iade işi vs. çıkarsa diye ama içiniz rahat bir şekilde alabilirsiniz. Ayakkabının kalitesine gelecek olursak, çok kaliteli biz çok beğendik. Amazon’a teşekkür ederiz."
Kullanıcılar ne diyor?
"Bir tane alıp deneriz dedim. Gören istedi, üç tane daha aldık. Çok başarılı bir ürün."
Kullanıcılar ne diyor?
"Türkiye de mağazalarda iki üç katı boşuna kazıklanmayın. Fazla uzun sürmüyor, on gün içinde elinizde ürün. Gidin bedeninizi deneyin ona göre sipariş verin."
Kullanıcılar ne diyor?
"Teşekkür ederim, ürün orijinal ve kaliteli. Siyahıyla birlikte aldım gayet güzel durdu. S bedeni 175 cm boy/73 kg. Ürün ince ama çok sıcak ve yalıtımlı Columbia kalitesini hissettiriyor."
"Çok rahat bir ayakkabı. Kalıbı biraz küçük 37,5 giyiyorum, 38 aldım tam oldu. Su geçirmiyor, tabanı rahat, sıcak tutuyor. Hızlı teslimat."
Kullanıcılar ne diyor?
"Türkiye fiyatının 3'te birine aldım. Çok beğendim. 1.83 boy, 102 kg, L beden tam oldu."
Kullanıcılar ne diyor?
"Oldukça sıcak tutuyor. Soğuğu gerçekten geçirmemesi çok iyi."
Kullanıcılar ne diyor?
"İhtiyacınızı tam olarak karşılayacak bir ürün."
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok kaliteli bir yelek, bayıldık."
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok iyi. Tam beden, kaliteli ürün, hızlı kargo."
Kullanıcılar ne diyor?
"Rahat ve su geçirmiyor. Kalıbı dar, ona göre yarım numara büyük tercih edebilirsiniz."
"Numaranız neyse onu sipariş edebilirsiniz, kalıbı normal. Ürün su almıyor, terletmiyor. TR fiyatlarına göre de iyi daha ne olsun."
"Ürün çok iyi, yeşil rengini sipariş verdim ama Columbia ayakkabım mavi olduğu için iade edip mavisini alacağım. Boy tam, bir tek kollarda sıkıntı oluyor S beden alsak bu sefer dar oluyor. 177 boy, 75 kg beden ölçüm. Bel kısmı geniş olmayan S beden alabilir."
Bu içerik 16 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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