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  4. Kullananlar "İyi ki aldım" diyor! Columbia markalı montlar, ayakkabılar, polarlar indirimde

Kullananlar "İyi ki aldım" diyor! Columbia markalı montlar, ayakkabılar, polarlar indirimde

15.01.2024 16:45 | Son Güncelleme:
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Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez kaliteli birer mont ve bot, tüm kışı sıcacık geçirmenizi sağlar. Sizi soğuklardan korurken konforlu ve güvenli hareket etmenizi de sağlayacak ileri teknoloji kışlık giyim ürünleri arıyorsanız Columbia markasının ürünlerine bir şans vermenizi tavsiye ederiz. Kısa süreliğine Günün Fırsatları kapsamında indirimde olan Columbia ürünlerini sizin için seçtik.

Kullananlar "İyi ki aldım" diyor! Columbia markalı montlar, ayakkabılar, polarlar indirimde

Kışı iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde dondurucu soğuklara karşı hazırlıklı olmak son derece önemli. Kışlık giyim ihtiyaçlarınızı bir an önce tamamlamak niyetindeyseniz size en çok yardımcı olacak markalardan biri olan Columbia'da kaçırılmayacak indirimlerin başladığını duyuralım. Kaliteli ve uzun ömürlü bir bot, mont, polar, yağmurluk arayışındaysanız sizin için seçtiklerimize göz atmak isteyebilirsiniz. İşte detaylar!

1. Columbia Peakfreak Nomad Waterproof Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-01-15T161228.400

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ben böyle bir kalite görmedim. Ürün normalde 15 Ocak’ta gelecekti ama bugün geldi. Hem hızlı teslimat hem de sorunsuz bir teslimat oldu. Kutuda minicik bir hasar bile yoktu firma işinde çok iyi. Almanya’dan geleceği için biraz endişeliydim iade işi vs. çıkarsa diye ama içiniz rahat bir şekilde alabilirsiniz. Ayakkabının kalitesine gelecek olursak, çok kaliteli biz çok beğendik. Amazon’a teşekkür ederiz."

  • " Fiyat performans ürünü. Bu fiyata çok iyi ayakkabı. TR mağaza fiyatına bakın, hemen alırsınız."
Ürünü İncele

2. Columbia Powder Lite Hooded Mont

Adsız tasarım - 2024-01-15T161711.250

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bir tane alıp deneriz dedim. Gören istedi, üç tane daha aldık. Çok başarılı bir ürün."

  • "Ürün gayet kaliteli güzel, ancak ben TR'de 3XL giyerken 2XL siparişim büyük geldi, XL sipariş verdim. Buna göre sipariş verin."
Ürünü İncele

3. Columbia Women's Redmond Iii Mid Waterproof Hiking Shoe

Adsız tasarım - 2024-01-15T163115.359

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Türkiye de mağazalarda iki üç katı boşuna kazıklanmayın. Fazla uzun sürmüyor, on gün içinde elinizde ürün. Gidin bedeninizi deneyin ona göre sipariş verin."

  • "Ayakkabı kaliteli gözüküyor. Ayakları sıcak tutuyor. Beğendim."
Ürünü İncele

4. Columbia Klamath Range II Yarım Fermuarlı Polar

Adsız tasarım - 2024-01-15T160947.349

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Teşekkür ederim, ürün orijinal ve kaliteli. Siyahıyla birlikte aldım gayet güzel durdu. S bedeni 175 cm boy/73 kg. Ürün ince ama çok sıcak ve yalıtımlı Columbia kalitesini hissettiriyor."

  • "Kumaş yapısı çok güzel. İnce ve sıcak tutuyor. Yıkandıktan sonra çabuk kuruyor."
Ürünü İncele

5. Columbia Trailstorm Waterproof Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-01-15T163340.185

  • "Çok rahat bir ayakkabı. Kalıbı biraz küçük 37,5 giyiyorum, 38 aldım tam oldu. Su geçirmiyor, tabanı rahat, sıcak tutuyor. Hızlı teslimat."

  • "Tam beden, tam bir f/p ürünü. Ayağınızda ayakkabı yokmuş gibi rahat, siyahını da eşime aldım. Tek problem ayak terletiyor, soğuk havalarda giyilebilir bence."
Ürünü İncele

6. Columbia Watertight II Ceket

Adsız tasarım - 2024-01-15T161857.362

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Türkiye fiyatının 3'te birine aldım. Çok beğendim. 1.83 boy, 102 kg, L beden tam oldu."

  • "Columbia ayakkabısı ve montundan sonra bu ürünü de alıp giymeye başladım. Hiç bir şekilde yağmur, su geçirmiyor. Rüzgara karşı da etkili. Çok hafif. Columbia ürünlerini uygun bir şekilde almamızı sağlayan Amazon'a minnettarız."
Ürünü İncele

7. Columbia Panorama Tam Fermuarlı Polar

Adsız tasarım - 2024-01-15T162259.206

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Oldukça sıcak tutuyor. Soğuğu gerçekten geçirmemesi çok iyi."

  • "Çok kaliteli ve çok iyi konforlu."
Ürünü İncele

8. Columbia Pouring Adventure II Ceket Su Geçirmez Yağmurluk

Adsız tasarım - 2024-01-15T161421.285

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İhtiyacınızı tam olarak karşılayacak bir ürün."

  • "Amazon Germany tarafından gönderildi. Ürün çok kaliteli ve güzel. Teşekkür ederim."
Ürünü İncele

9. Columbia Erkek Yelek

Adsız tasarım - 2024-01-15T162050.251

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok kaliteli bir yelek, bayıldık."

  • "Columbia kalitesi hemen fark ediyor."
Ürünü İncele

10. Columbia Fast Trek II Jacket Polar Üst

Adsız tasarım - 2024-01-15T162653.362

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi. Tam beden, kaliteli ürün, hızlı kargo."

  • "Ürün çok güzel, belden oturan bir yapısı var. Ben normalde de üst bedende S alırım, alttan kalın gidersem sıkmasın diye ve çok güzel oldu tereddüt eden varsa normalde giydiği bedeni alsın."
Ürünü İncele

11. Columbia Peakfreak X2 Outdry Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-01-15T162836.751

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rahat ve su geçirmiyor. Kalıbı dar, ona göre yarım numara büyük tercih edebilirsiniz."

  • "Ayakkabı numaranızın aynısını sipariş edebilirsiniz. Çok rahat. Günlük kullanıma uygun. Görünümü kaba değil. Su geçirmiyor. Çok soğuk havalarda ayağı sıcak tutmada yetersiz."
Ürünü İncele

12. Columbia Newton Ridge Su Geçirmez Omni-Heat Yürüyüş Botu

Adsız tasarım - 2024-01-15T163002.159

  • "Numaranız neyse onu sipariş edebilirsiniz, kalıbı normal. Ürün su almıyor, terletmiyor. TR fiyatlarına göre de iyi daha ne olsun."

  • "Kendim haricinde sevdiklerime hediye olarak aldım. Aynı keyfi onlarda yaşasın diye. Teşekkürler Amazon."
Ürünü İncele

13. Columbia Cascade Ridge II Softshell Ceket

Adsız tasarım - 2024-01-15T163605.252

  • "Ürün çok iyi, yeşil rengini sipariş verdim ama Columbia ayakkabım mavi olduğu için iade edip mavisini alacağım. Boy tam, bir tek kollarda sıkıntı oluyor S beden alsak bu sefer dar oluyor. 177 boy, 75 kg beden ölçüm. Bel kısmı geniş olmayan S beden alabilir."

  • "BŞaşırtıcı bir ürün. Çok iyi."
Ürünü İncele

Bu içerik 16 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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