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Spinazzola: Hocam pres yapmamı söyledi

12.06.2021 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın A Milli Takımımızı 3-0 yendiği maçın adamı seçilen Leonardo Spinazzola açıklamalarda bulundu.

Spinazzola: Hocam pres yapmamı söyledi

İtalya Milli Takımı'nın A Milli Takımımız ile oynadığı ve 2-0 kazandığı mücadelede 'Maçın Adamı' seçilen Leonardo Spinazzola açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili konuşan Leonardo Spinazzola "Takım otobüsüyle, stada giderken insanları sokaklarda görünce duygular başladı. Gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Mükemmel bir performans sergiledik. Sabırlıydık, topla iyi oynadık. Daha sonra oğlumu tribünde gördüm, duygulandım." dedi.

Leonardo Spinazzola ayrıca "Oldukça sakin bir adamım, maçlardan önce iyi uyurum. Çünkü ne yapmam gerektiğini ve neler yapabileceğimi biliyorum, bu yüzden rahatım. Roberto Mancini, bana her zaman ileri doğru giderek pres yapmamı istiyor ama bazen nefes almam gerekiyor. Gerçekten yorucu oluyor. Bu kadroda harika defans oyuncuları, orta sahalar ve forvetler. Herkes sahada bir şeyler yapıyor. Benim dışımda da herkes çok iyi oynadı." diye konuştu.

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Türkiye Milli Futbol Takımı İtalya Milli Futbol Takımı
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