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‘Spiral: Testere Devam Ediyor’ filminin yeni posteri heyecan uyandırdı

Seray Üstün Seray Üstün
21.04.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senaryosunu Josh Stolberg ve Pete Goldfinger’la birlikte yazan Chris Rock’ın aynı zamanda başrolünü usta oyuncu Samuel L. Jackson ile paylaştığı Spiral: Testere Devam Ediyor filminde yeni bir posterle tanıtım yapıldı. Hayranlarının geri sayıma başladığı Testere serisinin yeni halkası için dikkatler vizyon tarihine çevrildi.

‘Spiral: Testere Devam Ediyor’ filminin yeni posteri heyecan uyandırdı

Korku filmleri arasına adını altın harflerle yazdırmayı başaran Testere (Saw) serisi yeni filmiyle heyecanlandırdı. İzleyicisiyle randevusuna sayılı günler kalan Spiral: Testere Devam Ediyor filminin posteri görücüye çıktı. Chris Rock, Samuel L. Jackson ve Max Minghella'nın başrolünü paylaştığı film, yakında izleyicileriyle sinemalarda buluşacak.

SPİRAL: TESTERE DEVAM EDİYOR KONUSU

Yıldız oyuncular Samuel L. Jackson ile Chris Rock'ın başrolünü paylaştığı Spiral: Testere Devam Ediyor filminin konusu ise şöyle olacak: Spiral: Testere Devam Ediyor, şehirde yaşanan dehşet verici cinayetleri araştırmakla görevlendirilen iki dedektife odaklanıyor. Kıdemli bir dedektif olan Zeke Banks ve onun çaylak ortağı olan William Schenk, şehirde yaşanan korkunç cinayetleri soruşturmakla görevlidir. Dehşet veren cinayetlerin gizemini ortaya çıkarmaya çalışan Zeke, soruşturmayı ilerlettikçe kendisini katilin oyununun merkezinde bulur.Filmde dedektif Zeke'i yıldız oyuncu Chris Rock canlandırırken Max Minghella Zeke'in ortağı olacak. Samuel L. Jackson ise emektar polis rolüyle izleyicisini selamlayacak.

Spiral: Testere Devam Ediyor filminin 14 Mayıs 2021 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

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