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Spiritüel Danışman Tuğçe Işınsu'nun 'Aldatmak evliliği kurtarıyor' sözleri sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.03.2024 14:46
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"El Vedud", "El Cami" gibi dini kitapları bulunan Spiritüel Danışmanı Tuğçe Işınsu son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Işınsu, twitter (X)'dan yaptığı paylaşımda "Evli biriyle birlikte olan çoğu kişi, farkında olmadan o kişinin evliliğini kurtarmış olur" ifadelerini kullandı. Işınsu'nun bu sözlerine yorum yağdı...

Spiritüel Danışman Tuğçe Işınsu'nun 'Aldatmak evliliği kurtarıyor' sözleri sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı...

Eski reklam yazarı ve 'Spiritüel Danışman' Tuğçe Işınsu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

"El Vedud", "El Cami" gibi dini kitapları da olan Işınsu, "Baştan Çıkarmanın Gücü", "Onu Kendine Aşık Et" gibi ilişkiler üzerine kitapları ile tavsiyeler veriyor.

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Tuğçe Işınsu bu defa twitter (X)'dan yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi. Işınsu paylaşımında, "Evli biriyle birlikte olan çoğu kişi, farkında olmadan o kişinin evliliğini kurtarmış olur 'sadece'. Senin yanında nefes alır, tamamlanır, yenilenir, eksik hissettiği şeyleri yaşar. Ve asıl kurulu düzenine daha iyi hissederek geri döner." ifadelerini kullandı.

Tuğçe Işınsu paylaşım

Işınsu'nun bu sözleri sosyal medyada gündem olurken 'Aldatmayı meşrulaştıramazsınız', 'Daha saçma bir çıkarım görmedim', 'Kendinizi böyle mi avutuyorsunuz?' şeklinde eleştiriler yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
tuğçe işınsu sosyal medya
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