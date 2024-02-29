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Hem kışın hem de baharda giyebileceğiniz Columbia polar modellerinde büyük indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
29.02.2024 12:02
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Şubat ayının son gününü Columbia indirimlerinden yararlanarak taçlandırmaya ne dersiniz? Dayanıklılığı ve kalitesiyle öne çıkan markanın polarları kısa süreliğine indirime girdi. Biz de sizin için en çok satan modellerden oluşan bir seçki hazırladık, işte detaylar!

Hem kışın hem de baharda giyebileceğiniz Columbia polar modellerinde büyük indirim

Serin ve soğuk havalarda vücudu sıcak tutmak amacıyla tasarlanan polar giyim ürünleri hafif ve ısı yalıtımına sahip olması, hızlı kuruyan yapıları nedeniyle bu mevsimlerde sıkça tercih ediliyor. Esnek hareket kabiliyeti sunan bu ürünler doğa aktivitelerinde ya da günlük hayatta konforlu hissetmenizi sağlar. Siz de kaliteli bir polar yelek, sweatshirt ya da hırka arıyorsanız dünya çapında outdoor giyim tutkunlarının favorisi olan Columbia indirimlerine mutlaka bakmalısınız. Şubat ayının son gününde yüz güldüren fiyatıyla çıkan, çok satan polarları sizin için seçtik.

1. Çok satan bu modelde indirimde: Columbia Fast Trek II Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst

Adsız tasarım - 2024-02-29T112643.377

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kışlık paltomla giymek için rahat, çok hafif ve sıcak."

  • "Gerçekten iyi, orijinal."
Ürünü İncele

2. Columbia Klamath Range II Yarım Fermuarlı Erkek Polar

Adsız tasarım - 2024-02-29T114150.455

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İnce ancak hoş dokusu var, sıcak tutuyor, çok başarılı ve kaliteli."

  • "Çok beğendim, bayıldım hatta, alın aldırın."
Ürünü İncele

3. Columbia Panorama Kadın Tam Fermuarlı Polar

Adsız tasarım - 2024-02-29T113819.849

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Polar beklentilerimi aşıyor. Dokunuşa yumuşak, yüzeyler iyi yapılmış ve çok sıcak."

  • "Çok sıcak tutuyor. Eşime hediye aldım, çok memnun."
Ürünü İncele

4. Columbia Erkek Fast Trek Polar Yelek

Adsız tasarım - 2024-02-29T115416.631

Kullanıcılar ne diyor?

  • "M beden tam oldu. TR'de artık yok, Amazon Germany'den aldım. Fiyat da uygun geldi. Kargo biraz pahalı sadece."

  • "Çok beğendim, tam aradığım gibi."
Ürünü İncele

5. Columbia Klamath Range II Yarım Fermuarlı Erkek Polar

Adsız tasarım - 2024-02-29T112524.473

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Oldukça hafif ve hiç yer kaplamıyor. Yani seyahatlerde az yer kaplıyor. Bu anlamda da önemli bir özellik sunuyor."

  • "Çok hafif ve rahat bir ürün. Biraz ince baharlık."
Ürünü İncele

6. Columbia Glacial IV 1/2 Zip Kadın Polar

Adsız tasarım - 2024-02-29T115606.406

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün ince polar ama çok sıcak tutuyor. Bu yüzden Columbia alın!"

  • "Ben beğendim, renk beden hepsi istediğim gibi geldi."
Ürünü İncele

7. Columbia Fast Trek Fleece Vest Erkek Polar Yelek

Adsız tasarım - 2024-02-29T113346.452

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi, tam bedeninizi alın."

  • "Başarılı. Ürün orijinal, çok güzel."
Ürünü İncele

Bu içerik 29 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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