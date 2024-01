Çok satanlarda bir numara! HEPA filtreli, LED ışık fırçalı ve sessiz Greenote Süpürge'yi inceledik

Kablosu elektrikli süpürgeler sayesinde kablolarla uğraşmadan, her an her yere rahatça ulaşabilme avantajıyla temizlik artık bir yük olmaktan çıkıyor. Hafif tasarımları sayesinde, merdivenlerden odaya, halıdan tahta zemine kadar her alanı kolaylıkla temizleyebiliyoruz. Temizlik alışkanlıklarınızı daha pratik ve keyifli hale getirecek bir kablosuz süpürge modeli olan Greenote Akülü Elektrikli Süpürge de bunlardan birisi. Temizlik rutininizin vazgeçilmez bir yardımcısı haline gelecek Greenote marka bu kablosuz süpürgeyi avantaj, dezavantajları ve teknik özelliklerinden bahsettiğimiz bir inceleme yazısı hazırladık. Hadi daha yakından bakalım!

Greenote Akülü Elektrikli Süpürge

Dayanıklılığı ve uzun ömürlü performansı ile dikkat çeken Greenote Akülü Elektrikli Süpürge, ev temizliğinde üstün performans ve kullanım kolaylığı sunan modern bir cihaz. 23000 Pa emiş gücü, zemindeki inatçı kirleri ve partikülleri hızlı ve etkili bir şekilde temizlemeyi sağlıyor. Çıkarılabilir tasarımı sayesinde kullanıcılara esneklik ve rahatlık sunarak farklı alanlara kolayca ulaşabilme özgürlüğü sağlıyor. Hafif ve ergonomik tasarımı temizlik sırasında evin her köşesine kolayca ulaşmayı ve konforlu bir temizlik deneyimi yaşamaya imkan tanıyor. Güçlü emiş gücüne ek olarak kablosuz özelliği temizlik yaparken daha fazla hareket özgürlüğü sunarken şarj edilebilir bataryası enerji verimliliği sağlıyor. Bu özellikleriyle Greenote Akülü Elektrikli Süpürge modern teknolojinin sunduğu avantajlarla ev temizliğine etkili bir çözüm sunuyor.

Greenote Akülü Elektrikli Süpürge’nin avantajları

2200mAh büyük kapasiteli bataryası, uzun kullanım süresi ve hızlı şarj özellikleri ile ev temizliğini kolaylaştıran Greenote standart modda 35 dakika, güçlü modda 18 dakika çalışma süresi sağlıyor.

Tek başına veya süpürgenin ana gövdesinde şarj edilebilen çıkarılabilir pile sahip Greenote Akülü Elektrikli Süpürge 4 saat içinde tamamen şarj olarak 160㎡'lik bir evin tamamını kolayca temizleyebilme imkanı tanıyor.

Dayanıklı malzemesi ile ev temizliğinde vazgeçemeyeceğiniz bir cihaz olan Greenote Akülü Elektrikli Süpürge, etkileyici 23000 Pa emiş gücü ile zemindeki inatçı kirleri ve partikülleri etkili bir şekilde temizleme avantajına sahip.

Süpürgenin sadece 2,5 lbs (yaklaşık 1.13kg) ağırlığındaki hafif tasarımı sayesinde süpürgeyi taşımak ve kullanmak son derece kolay ve zahmetsiz hale geliyor. Kompakt tasarımı ile de çok yönlü bir kullanım sunan Greenote el tipi süpürgesine dönüşebilme özelliği ve çok işlevli başlık ve aksesuarları ile evinizde ulaşması zor alanları veya araba koltuklarını gibi farklı yüzeyleri temizleyebilme imkanı sunuyor.

Greenote Akülü Elektrikli Süpürge, 69 santimetreden 89 santimetreye uzatılabilen tasarımıyla kendinize uygun yüksekliği ayarlayarak postürünüzü bozmadan ev temizliğini konforlu bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı oluyor. Greenote süpürge, farklı zemin türlerine uygunluğu ile de sert zeminlerden halılara kadar pek çok zemin türünde temizlik imkanı sunuyor.

65 dB olan eşsiz düşük gürültü seviyesi, sessiz bir temizlik deneyimi sunması sayesinde gündüz ve gece fark etmeksizin günün her vakti rahatlıkla çalıştırmanıza olanak sağlıyor. Esnek LED ışıklı zemin fırçası özellikle de karanlık alanlarda etkili temizlik yapmayı mümkün kılan Greenote marka süpürge gündüz vakti dahi detaylı ve görünmeyen kirleri ortaya çıkararak temizliği daha etkili hale getiriyor.

Kullanım kolaylığını en üst düzeye çıkaran kablosuz süpürge tek tuşla atıkları boşaltma özelliği sayesinde temizlik sürecini daha pratik ve hızlı hale getiriyor. 5 katmanlı yıkanabilir HEPA H11 hassas filtreleme sistemine sahip süpürge, 0,1 um kadar küçük ince partiküllerin ve tozun %99,99'unu kolayca filtreleyerek toz birikimini etkili bir şekilde önlüyor.

Standart modda günlük temizlik için yeterli emiş gücü sağlayan süpürge evcil hayvan tüyleri, döküntü ve zemin kiri gibi günlük temizlik ihtiyaçlarını karşılıyor. Güçlü moddaki yüksek emiş gücü ile inatçı kalıntıları temizleme kapasitesi, halılardaki kırıntılardan arabalardaki kuma kadar birçok farklı zemin ve alanda temizlik yapma olanağı sunuyor.

Greenote Akülü Elektrikli Süpürge’nin 0.6 litre hacme sahip olan geniş kapasiteli toz haznesini ellerinizi kirletmeden tek tıkla çok rahat bir şekilde boşaltabiliyorsunuz. Tüm bunların yanında bütçe dostu bir kablosuz süpürge arayanlar için ürünün fiyatı kullanıcılar için büyük bir avantaj olarak görülebilir.

Greenote Akülü Elektrikli Süpürge’nin dezavantajları

Genellikle 50 desibel ve üzeri sesler bebekleri uyandırabileceği için yeni doğan bebekleri olan aileler için süpürgenin sahip olduğu 65 desibel bir dezavantaj olarak değerlendirilebilir.

Bazı kullanıcılar için kullanım süresinin uzunluğu önemli bir faktör olduğundan evi büyük olan ve çok sık temizlik yapanlar için bu özellik bir dezavantaj olarak sayılabilir.

Şarj konusu kablosuz süpürgeler için hem bir avantaj hem de bir dezavantaj olarak görülebilir çünkü süpürgenin şarjı bittiğinde yeterli şarj seviyesine ulaşmadan evi tek seferde süpürmek güçleşiyor.

Kullananlar ne diyor?

“Şans eseri sitede gezinirken denk geldim. Yorumları okuyunca herkesin çok memnun olduğunu gördüm. Kısa bir araştırma sonucunda ve bir kaç video izledikten sonra tam olarak fiyat/performans ürünü olduğunu anladım. En kötü ne olabilirdi ki? Gırgır niyetine kullanırız diyerek verdim siparişi. İtalya'dan Fransa'ya oradan Hollanda'ya oradan da Türkiye geldi. Bana teslim süreci tam bir hafta sürdü ki bu süre verdikleri teslimat süresinden çok daha erken. Daha ilk denemede kablolu süpürgenin yerini aldı. Robot süpürgeyi kutusuna koyup kaldırdık. bu paralara alınacak en iyi ürün bu. Türkiye'de 2-3 katı fiyata satılan ürünleri de incelemiş biri olarak söyleyebilirim ki diğer tüm süpürgelerden hafif ve kolu yormuyor. İki kademeli hız seçeneği var. Parkeler ve taş yüzeyler için ilk kademe, halı, koltuk ve yatak için ikinci kademe kullanılabilir. Temizlemesi çok kolay. Filtreleri ve başlıktaki yuvarlak fırçasına kadar komple sökebilirsiniz. Işıklı başlık o kadar iyi ki temiz sandığınız zemindeki tozları ışık sayesinde görünce inanası gelmiyor insanın. Bizim evimizde evcil hayvanımız yok. Onların tüylerini çekip çekmeme konusunda bir şey diyemiyorum ancak tecrübelerime göre onda da sorun yaşatacağını sanmıyorum. Düşük bütçe ile maksimum fayda sağlamak için başka ürüne bakmayın derim.”

“Merhaba, 3 ay önce ürünü satın aldım. Çok memnun bir şekilde kullanıyoruz. Evimizde büyük süpürgemiz de var ancak bu Greenote süpürge ile tüm işlerimizi halledebiliyoruz. 70 metrekare evimizi tek şarjla süpürebiliyoruz, hafif olmasından dolayı eşim kolay bir şekilde kullanabiliyor. Fırçaya çok fazla kıl toplanmıyor, sap uzayıp kısaldığı için uzun veya kısa boylu insanlar kullanabilir. Toz haznesi yeteri kadar tüy ve tozları toplayabiliyor. Garanti sürecinden de bahsetmek istiyorum; toz hazne mandalı kırıldığı için müşteri temsilcisine amazon üzerinden ulaştım, bana yenisini gönderecekler. Şuan kargoda. Müşteri temsilcileri gerçekten elinden geleni yapıyorlar. Kısacası çok fazla para vermeye gerek yok, bu ürün tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Herkese tavsiye ediyorum.”

Greenote Akülü Elektrikli Süpürge’ye alternatif ürünler

1. Philips SpeedPro Max Kablosuz Dikey Süpürge

Philips SpeedPro Max Kablosuz Dikey Süpürge, 360 derece emiş başlığı, her geçişte etkili toz ve kir toplama sağlayarak, evinizin köşelerinde ve geriye doğru hareket ederken üstün performans sunuyor. Güçlü 25,2 V lityum iyon pilleri, tek bir şarjla Eco modunda 65 dakika, normal modda 30 dakika ve Turbo modda 21 dakika sürekli çalışma imkanı sağlıyor. SpeedPro Max'in esnek tasarımı, düşük açılarda ve alçak mobilyaların altında kolay manevra kabiliyeti sağlıyor. Çıkarılabilir el tipi ünitesi sayesinde, 2'si 1 arada fonksiyonu ile el süpürgesine de dönüşebilen SpeedPro Max toz haznesinin kolayca çıkarılabilmesi ve hijyenik bir şekilde boşaltılabilmesi ile temizlik deneyimini daha da kolaylaştırıyor. Dijital ekranı ile hızı ve pil kullanımını takip etmeyi sağlarken PowerCyclone 8 teknolojisi ile etkili emiş gücü sunuyor.

2. Grundig’in VCP 3930 Kablosuz Dikey Süpürge

150 Watt güçlü motoru sayesinde etkili emiş sağlayan Grundig’in VCP 3930 çift katmanlı filtre sistemi ve yüksek toz tutma kapasitesi ile evinizdeki bütün tozları yakalayarak temizlikte üstün bir performans sunuyor. LED ışıklı turbo fırçası, temizlik sırasında zorlu alanlara ulaşmayı kolaylaştırırken 0.7 litrelik toz haznesi ile geniş bir depolama kapasitesi sunarak sık sık boşaltma ihtiyacını azaltıyor. 42 dakikayavaran kullanım süresi sunarak uzun süreli temizlik işlemlerinde kesintisiz ve pratik bir çözüm sunan Grundig markasının VCP 3930 dikey süpürge modeli el süpürgesi olarak kullanılabilirliği ile de dikkat çekiyor. Şık metalik bronz tasarımıyla da dikkat çeken 2.76 kg ağırlığıyla hafif bir yapıya sahip Grundig VCP 3930, güç, kullanım ömrü ve fonksiyonellik konularında üst düzey bir performans sunarak ev temizliğini daha kolay ve etkili hale getiriyor.

3. Homend Dustrider Kablosuz Dikey Süpürge

Ev temizliğinde güvenilir ve kullanıcı dostu çözümler sunan modern bir kablosuz dikey süpürge modeli olan Homend Dustrider 2200 MAH kapasiteli şarjlı güç kaynağı sayesinde minimum modda 20 dakika ve maksimum modda 35 dakika çalışma süresi sağlıyor. 800 ml'lik toz haznesi, büyük evleri tek seferde temzlemeye yarayacak geniş bir temizlik kapasitesi sunarken dikey formlu olması sayesinde de postürünüzü bozmadan temizlik yapmayı konforlu bir hale getiriyor. Pratik kablosuz özelliği, hareket özgürlüğü kazandırırken 165 W gücüyle etkili bir temizlik performansı sunuyor.

4. Kalado Akülü Kablosuz Elektrikli Süpürge

Kalado Akülü Elektrikli Süpürge, 26000Pa emiş gücü ve çıkarılabilir pil özelliği ile öne çıkan bir kablosuz temizlik cihazı. LED ekranı, şarj durumu ve mod seçimini anlık olarak gösterirken 40 dakikaya kadar kesintisiz temizlik sunuyor. Evcil hayvan sahipleri için ideal olan bu süpürge, Anti-Tangle teknolojisi ile tıkanmalara karşı dayanıklı ve 6'sı 1 arada aksesuarları ve hafif dikey tasarımıyla çeşitli temizlik ihtiyaçlarınıza hızlı çözümler sunuyor. Özel başlıkları ve aksesuarları ile halıdan tahta zemine, araba içi temizlikten perdelerin üst kısımlarına kadar geniş bir temizlik sunan elektrikli süpürge kompakt ve kullanıcı dostu tasarımı ile temizlik deneyimini daha pratik ve etkili hale getiriyor.

5. PRETTYCARE Kablosuz Elektrikli Süpürge

PRETTYCARE Elektrikli Süpürge 20000 Pa, güçlü performansı ve çok yönlü kullanımıyla dikkat çekiyor. 4'ü 1 arada tasarımı, farklı temizlik ihtiyaçlarına uygunluk sağlayan kablosuz elektrikli süpürgenin LED güç göstergesi, pil seviyesini kolayca takip etmeyi mümkün kılıyor. 30 dakikalık çalışma süresiyle dayanıklı bir bataryaya sahip olduğundan günlük temizlik işlemlerinde kullanım kolaylığı sağlıyor. Hafif ve taşınabilir yapısı, kolay manevra ve farklı alanlara rahat erişimi mümkün kılıyor. Şık tasarıma sahip elektrikli süpürge özellikle de halı kaplı zeminlerde ve evcil hayvan tüyleriyle başa çıkmak için ideal bir seçenek.

6. IAB Akülü Kablosuz Elektrikli Süpürge

IAB Akülü Elektrikli Süpürge, ev ve araç temizliği için tasarlanmış çok yönlü bir cihaz. Kablosuz tasarımı hareket kabiliyeti sağlarken, 4'ü 1 arada özelliği evin her köşesine ulaşmayı kolaylaştırıyor. Torbasız yapısı ek maliyetlerden kaçınmanıza ve temizlik sürecini pratikleştirmenize yardımcı olurken A+++ enerji sınıfında yüksek enerji verimliliği sunan bu süpürge, 50 dakikaya kadar uzun çalışma süresi ile geniş alanları tek bir şarjla temizlemenize imkan tanıyor. Farklı yüzeylerde etkili temizlik sağlayabilen ve hayvan tüyleri gibi zorlu kirlerle başa çıkabilen bu süpürge, evcil hayvan sahipleri için ideal bir seçenek. Elektrikli el süpürgesi olarak da kullanılabilme özelliği, hızlı ve yerinde temizlik ihtiyacını karşılayan süpürge, güçlü performansı ve kullanıcı dostu özellikleriyle temizlik konusunda pratik bir yardımcı.

7. Aoun Kablosuz Elektrikli Süpürge

Aoun Kablosuz Elektrikli Süpürge, 12000Pa güçlü emiş kapasitesi ve HEPA filtre sistemi ile evcil hayvan tüyleri dahil çeşitli toz ve partikülleri etkili bir şekilde temizliyor. Kablosuz kullanım imkanı, hafif ve ergonomik tasarımıyla kullanıcıya özgürlük ve rahatlık sağlıyor. Modern siyah renkli görünümüyle de estetik bir tasarıma sahip olan Aoun süpürge, ev temizliğini kolaylaştıran kullanıcı dostu bir ev aleti.

8. H.Koenig Kablosuz Elektrikli Süpürge

H.Koenig Kablosuz Elektrikli Süpürge, 2'si 1 arada özelliği, estetik tasarımı, kompakt boyutları ve güçlü 120 W motoruyla ev temizliğini kolaylaştıran bir cihaz. Teleskopik boru sistemi, ergonomik kullanım sağlarken 2'si 1 arada özelliği ile el süpürgesi olarak pratiklik sunuyor. LED aydınlatmalı başlık detayları daha iyi görmenizi sağlarken şarj edilebilir bataryası kablosuz kullanım imkanı tanıyor. HEPA filtre sistemi ile hava kalitesini artıran H.Koenig UP620, şık tasarımı ve güçlü performansıyla ev temizliğini kolay ve etkili hale getiren bir süpürge seçeneği.

