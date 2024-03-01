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  4. BİM'e Stanley termos geliyor! 1 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

BİM'e Stanley termos geliyor! 1 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
01.03.2024 11:23
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BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu yayınlandı. Bu hafta da dolu dolu olan Katalog'ta uygun fiyatlarıyla dikkat çeken robot süpürgeden airfryera pek çok ürün bulunuyor. İşte alışveriş severlerin heyecanla beklediği 1 Mart Cuma tarihli BİM Aktüel Kataloğu!

BİM'e Stanley termos geliyor! 1 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

Alışveriş severlerin heyecanla beklediği BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nda bu hafta kaçırılmayacak ürünler var. Katalog'un en dikkat çeken ürünü de Philips Airfryer! Uygun fiyatıyla öne çıkan airfryerın yanı sıra toz torbasız elektrikli süpürge, katlanır bisiklet, otomatik kahve makinesi kataloğu süsleyen diğer ürünler arasında yer alıyor. Her ihtiyaca uygun ürünlerin uygun fiyatlarla yer aldığı 1 Mart Cuma tarihli BİM Aktüel Katalog'unu keşfetmeye ne dersiniz?

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Akıllı telefon, elektrikli bisiklet, kahve makinesi ve dahası...

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Sizin için elektronik ve küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

HP bilgisayarlar da indirimde, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Belkin kablo ve aksesuarlarındaki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

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