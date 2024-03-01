BİM'e Stanley termos geliyor! 1 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

Alışveriş severlerin heyecanla beklediği BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nda bu hafta kaçırılmayacak ürünler var. Katalog'un en dikkat çeken ürünü de Philips Airfryer! Uygun fiyatıyla öne çıkan airfryerın yanı sıra toz torbasız elektrikli süpürge, katlanır bisiklet, otomatik kahve makinesi kataloğu süsleyen diğer ürünler arasında yer alıyor. Her ihtiyaca uygun ürünlerin uygun fiyatlarla yer aldığı 1 Mart Cuma tarihli BİM Aktüel Katalog'unu keşfetmeye ne dersiniz?

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Akıllı telefon, elektrikli bisiklet, kahve makinesi ve dahası...

Sizin için elektronik ve küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

HP bilgisayarlar da indirimde, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Belkin kablo ve aksesuarlarındaki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Karaca küçük ev aletlerinde indirim var, buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Baharat öğütücü modelleri indirimde, görmek için buraya tıklayın.

Mutfağınızda ihtiyacınız olacak ürünleri keşfedin

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Paşabahçe cam mutfak ürünlerindeki indirimleri kaçırmamak için buraya tıklayın.

Çaydanlıktan çatal bıçak kaşık takımına indirimli Jumbo ürünleri burada!

Üstün kaliteli Zwilling ürünlerinde fırsat zamanı! Ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Ev giyimden bebek ürünlerine avantajlı ürünler

Sizin için seçtiklerimiz

İndirimdeki pijama takımlarını görmek için buraya tıklayın.

Sizi sıcacık tutacak polarlar da indirimde, burada!

Baza, yatak örtüsü ve dahası burada, üstelik indirimli fiyatlarla!

Evinizin havasını değiştirecek mobilyaları görmek için buraya tıklayın.

Çocukları da unutmamışlar!

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Fisher Price oyuncakların fiyatları düştü, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Clementoni puzzlelar, bilim setleri ve oyuncaklardaki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.





