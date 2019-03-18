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Spor camiasından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü paylaşımları

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.03.2019 10:10 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Spor camiasından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü paylaşımları

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 104. yıl dönümü dolayısıyla spor camimasından mesajlar yayımlandı.

İşte o mesajlar...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde eşsiz kahramanlık destanımızı "Çanakkale Geçilmez" diye tarihe kazıyan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ile aziz şehitlerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyoruz. Bu toprakları bize ebedi vatan kılan, yüce milletimizin dünyaya örnek istiklal ve istikbal mücadelesi olan Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını asla unutmayacağız."

GALATASARAY
"Çanakkale Zaferimiz ulusumuzun birliğinin ve şahlanışının simgesi ve dünya tarihinde bir kırılma noktasıdır. Çanakkale, milletimizin bölünmezliğini ve yenilmezliğini tüm dünyaya duyurduğu, Kurtuluş Mücadelemizin ilk kıvılcımıdır. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna gövdesini siper eden, hayatını feda eden tüm Çanakkale Kahramanlarımızı saygıyla ve şükranla yad ediyoruz."

BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN
“18 Mart 1915… Dünya tarihinin önemli savaşları arasında yer alan ve her iki taraftan da binlerce insanın yaşamını yitirdiği Çanakkale Savaşları’nın üzerinden 104 yıl geçti. Çanakkale Savaşları, Türk halkı için bir kahramanlık destanı olduğu kadar, aynı zamanda bir hüzün abidesidir. “Çanakkale Geçilmez” efsanesinin doğduğu bu savaşta kulübümüzün sporcuları da diğer askerlerimiz gibi canlarını ulusumuzun topraklarını korumak adına feda etti.

Çanakkale ve diğer cephelerde savaşan Şair Kazım, Asım, Rıdvan, Doktor Ali, Doktor Mehmet, Doktor Sabri, Muallim Sadi ile Behzat şehitlik mertebesine ulaşmış; Beşiktaşımızın gururu, onuru ve övünç kaynağı olmuşlardır. Çanakkale Savaşları’nda şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan, kulübümüzün sporcularının da aralarında bulunduğu çok sayıda vatan evladını, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyorum...”

FENERBAHÇE
"Çanakkale'yi geçilmez kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

TRABZONSPOR
"Bu toprakları bize vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz..."

ANTALYASPOR
"Çanakkale Destanı’nın 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ebediyete intikal eden kahraman şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz."

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