Spor camiasından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında milli oyuncuların çocukluk fotoğraflarının yer aldığı bir görüntü paylaşılıp, "Onlar, hayallerinin peşinde koşan 'Bizim çocuklar'. Tüm çocukların hayallerine kavuşacağı bir gelecek umuduyla onlara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı, sevgi ve minnetle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu güzel günü neşeyle kutluyoruz! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" denildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun internet sitesindeki mesajda ise şu ifadelere yer verildi:

"Milli egemenliğin sembolü TBMM’nin kuruluş yıl dönümü ve dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yarının teminatı ve geleceğimiz olan çocuklarımıza adanmıştır. Tüm dünyaya örnek niteliğinde olan bu anlamlı günün 101. yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyor; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz."