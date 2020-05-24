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Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajları

FUTBOL HABERLERİ  | 24.05.2020 10:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajları

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramımızı en iyi dileklerimizle kutlar; ülkemize ve camiamıza sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının her zamankinden daha yoğun yaşandığı Ramazan ayının ardından Bayrama ulaşmanın sevincini paylaşıyoruz. Bu vesile ile birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından olan Ramazan Bayramı’nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm ulusumuzun Ramazan Bayramı'nı kutlar; ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz" denildi.

(AA)

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