Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajları

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esad rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit olduğunu açıkladı. Gelen acı haberin ardından spor camiası tek yürek oldu.
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