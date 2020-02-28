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Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajları

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.02.2020 09:58 | Son Güncelleme

Son günlerde yoğun çatışmaların yaşandığı İdlib kentinden dün akşam gelen acı haberle kahrolduk.

Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajları

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esad rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit olduğunu açıkladı. Gelen acı haberin ardından spor camiası tek yürek oldu.

İŞTE SPOR DÜNYASINDAN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN YAPILAN PAYLAŞIMLAR:

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