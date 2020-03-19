Spor camiasının sevilen ismi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Vakfı Onursal Başkanı, Yüzme Federasyonu eski Başkanı, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Yönetim Kurulu Üyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bir çok yatırım yapan iş insanı Fatma Sema Küçüksöz; tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi yarın saat 15.00'te Üsküdar Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak. Ardından Çamlıca mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.
(DHA)
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