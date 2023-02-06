Spor dünyasından başsağlığı mesajları

UEFA, FIA, THY Avrupa Ligi gibi spor dünyasının önemli uluslararası kuruluşları ile Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere'deki futbol kulüpleriyle Luka Modric ile Sergio Ramos gibi öne çıkan bazı futbolcular, deprem nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

UEFA açıklamasında, "UEFA ve Avrupa futbol camiasının üzüntüleri, Türkiye ve Suriye halkı ile bu sabah meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen herkesle birlikte." mesajını paylaştı.

THY Avrupa Ligi ise, "Üzüntülerimiz, Türkiye'de meydana gelen son depremden etkilenen herkesle birlikte." açıklamasını yaptı.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem ise, "Üzüntülerimiz, Türkiye'deki korkunç depremin kurbanları, aileleri ve ülkedeki tüm dostlarımızla birlikte. Kalbimiz onlarla birlikte." ifadelerini kullandı.

Almanya temsilcisi Bayern Münih, "Depremzedeler ve sevenleri için dualarımızı gönderiyoruz." paylaşımını yaparken, Fransa temsilcisi PSG, "Kahramanmaraş'ta gece meydana gelen ve çok sayıda ölüme neden olan şiddetli depremin ardından Türk halkının yanı sıra tüm oyuncu, teknik direktör ve personele desteğimizi göstermek istiyoruz." görüşlerine yer verdi.

İspanya temsilcisi Barcelona, "Türkiye'deki deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz Türkiye ile birlikte." mesajını paylaştı.

Real Madrid ise mesajında, şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye ve Suriye'yi etkileyen birkaç saat önce meydana gelen depremin haberini üzüntüyle öğrendik. Başkanımız ve yönetim kurulumuz, bu felaket nedeniyle derin üzüntü yaşıyor. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileriz. Tüm yaraların hızla sarılması için dua ediyoruz."

İngiltere'nin Liverpool takımı, AFAD'ın depremden etkilenen iller için yayımladığı acil iletişim numaralarını paylaşarak, "Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dualarımız, bu büyük depremden etkilenenlerle..." şeklinde görüş belirtti.

Manchester City de "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yardım bekleyen vatandaşlara bir an önce ulaşılmasını temenni ediyoruz." mesajını yazdı.

İspanyol yıldız futbolcu Sergio Ramos, "Tüm sevgilerimle Türkiye ve Suriye. Dualarımız sizinle." sözlerini paylaştı.

Hırvatistan millî futbol takımının kaptanlığını yapan Luka Modric de depremden etkilenen Türkiye ve Suriye için dualarını gönderdiği bir paylaşımda bulundu.

