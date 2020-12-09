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Spor dünyasından Webo’ya destek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.12.2020 00:28 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Bunun ardından Türk spor kamuoyundan bu ırkçılığa büyük bir tepki geldi.

Spor dünyasından Webo’ya destek

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem karşılaşmanın Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlerle maruz kaldı. Irkçı söylemlerin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitme kararı aldı.

Yaşanan olayların ardından Webo’ya destek, ırkçılığa ise tepki mesajları yağdı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, spor kulüpleri ve birçok futbolcu sosyal medya hesaplarından Webo’ya destek mesajları paylaştı.

BAKAN KASAPOĞLU: IRKÇILIK İNSANLIK SUÇUDUR

Gençlik Spor Bakanı ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız” ifadesini paylaştı.
Ayrıca; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Sakaryaspor ve birçok kulüp Medipol Başakşehir’i destekleyen paylaşımlarda bulundu.

Öte yandan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sofiane Feghouli, Taylan Antalyalı, Nuri Şahin ve Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Çağlar Söyüncü ve Mert Çetin gibi futbolcular da Pierre Webo için ‘Irkçılığa Hayır’ mesajları paylaştı.

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