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Spor faaliyetlerine koronavirüs engeli

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.03.2020 04:03 | Son Güncelleme

Boksta 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa eleme turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 3. gün müsabakalarının ardından ertelendi. Öte yandan Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Flamengo, teknik direktör Jorge Jesus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını ancak durumun kesinleşmesi için ikinci sonucun beklendiğini açıkladı. Ampute futbol maçları ve tekerlekli sandalye basketbol maçları ise koronavirüs salgını önlemleri kapsamında durduruldu.

Spor faaliyetlerine koronavirüs engeli

Boksta 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa eleme turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 3. gün müsabakalarının ardından ertelendi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamaya göre, IOC bünyesindeki boks çalışma grubu, 14 Mart'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan ve 24 Mart'a kadar sürecek organizasyonun, artan sağlık endişeleri yüzünden durdurulmasını kararlaştırdı.

Yerel organizasyon komitesinin kararıyla 3. gün maçlarına seyircilerin alınmadığı turnuvada, 13 Türk sporcu mücadele ediyordu. Milli takım kafilesinde ayrıca Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2 federasyon yetkilisi, 7 antrenör ve bir sağlık görevlisi bulunuyor.

Öte yandan, 26 Mart-3 Nisan tarihlerinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek Amerika kıtası elemeleri ve Fransa'nın başkenti Paris'in 13-20 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacağı dünya elemeleri de ertelendi.

BATUHAN ÇİFTÇİ OLİMPİYAT VİZESİ ALDI

İlk 3 günde ringe çıkan milli boksörlerden Batuhan Çiftçi, çeyrek finale yükselerek erkekler 52 kiloda kota için gerekli dereceyi elde etti.

Buse Naz Çakıroğlu (kadınlar 51 kilo) ve Busenaz Sürmeneli (kadınlar 69 kilo), adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Kadınlarda Aycan Güldağı (57 kilo) ile Esra Yıldız (60 kilo), erkeklerde de Tuğrulhan Erdemir (63 kilo), Necat Ekinci (69 kilo), Serhat Güler (75 kilo) ve Mücahit İlyas (91 kilo) son 16 turuna çıktı.

Şennur Demir (kadınlar 75 kilo), Bayram Malkan (erkekler 81 kilo) ve Eren Uzun (erkekler +91 kilo), erteleme nedeniyle maça çıkamadı. Erkekler 57 kiloda yarışan Hakan Doğan ise elendi.

PORTEKİZLİ TEKNİK DİREKTÖRÜN TEST SONUCU ŞÜPHELİ

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Flamengo, teknik direktör Jorge Jesus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını ancak durumun kesinleşmesi için ikinci sonucun beklendiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandı. Jorge Jesus haricinde kimsede virüse rastlanmadı fakat 65 yaşındaki teknik adamın test sonucu "zayıf ya da kesin olmayan" pozitif çıktı.

Sağlık ekibinin gözetimindeki Jesus'un durumunu teyit etmek için ikinci test sonucunun beklendiği belirtildi.

Hem A takım hem de genç takımların antrenmanlarına, en az bir haftalığına ara verildiği de ifade edildi.

Portekizli çalıştırıcı daha önce Benfica, Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yaptı.

AMPUTE FUTBOL MAÇLARI ERTELENDİ

Ampute futbol maçları ve tekerlekli sandalye basketbol maçları koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 1 Nisan’a kadar durduruldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, ampute futbol ile tekerlekli sandalye basketbol lig maçlarının, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 1 Nisan’a kadar oynanmayacağını duyurdu.
1-5 Nisan’da Antalya’da yapılması planlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Şehit İlyas Kaya Sezonu 3. Lig play-off müsabakaları da askıya alındı.

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Boks 2020 Tokyo Olimpiyatları koronavirüs kovid-19 jorge jesus

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