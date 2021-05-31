Spor kulüpleri genel kurulları ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uygulanan Kademeli Normalleşme dönemi, 1 Haziran itibarıyla sona eriyor. Gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayına ilişkin alınan kararları açıkladı. Toplantıda vaka sayıları dikkate alınarak sokağa çıkma yasağı, kafe ve restoran gibi işletmelerin akıbeti, düğün ve nikahların akıbeti, mesai saatleri ve spor kulüpleri genel kurul tarihleri gibi konular masaya yatırıldı. Peki spor kulüpleri genel kurulları ne zaman? Detaylar haberimizde...

SPOR KULÜPLERİ GENEL KURULLARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklamasında spor kulüpleri genel kurullarını Haziran ayının ilk gününden itibaren yapabileceklerini belirtti. Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer kuruluşların da genel kurullarını Haziran ayının ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

HALI SAHA, SPOR SALONU VE LUNAPARK AÇIK OLACAK MI?

Spor salonu, halı saha ve lunaparkın akıbetine ilişkin Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; kahvehane, çay bahçesi, kafe, lunapark ve spor salonu gibi işletmelerin saat 07.00 ile 21.00 arasında işleyişine devam edeceğini paylaştı. İfadelerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahvehane, çay bahçesi, kafe, lunapark ve spor salonu gibi işletmelerin haricinde diğer işletmeler ile ilgili uygulama sürecinde değişiklik olmadığını dile getirdi.