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Spor kulüpleri genel kurulları ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

31.05.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uygulanacak yeni döneme ilişkin Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Spor kulüpleri genel kurulları ne zaman? İşte detaylar...

Spor kulüpleri genel kurulları ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uygulanan Kademeli Normalleşme dönemi, 1 Haziran itibarıyla sona eriyor. Gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayına ilişkin alınan kararları açıkladı. Toplantıda vaka sayıları dikkate alınarak sokağa çıkma yasağı, kafe ve restoran gibi işletmelerin akıbeti, düğün ve nikahların akıbeti, mesai saatleri ve spor kulüpleri genel kurul tarihleri gibi konular masaya yatırıldı. Peki spor kulüpleri genel kurulları ne zaman? Detaylar haberimizde...

SPOR KULÜPLERİ GENEL KURULLARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklamasında spor kulüpleri genel kurullarını Haziran ayının ilk gününden itibaren yapabileceklerini belirtti. Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer kuruluşların da genel kurullarını Haziran ayının ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

Spor kulüpleri genel kurulları ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

HALI SAHA, SPOR SALONU VE LUNAPARK AÇIK OLACAK MI?

Spor salonu, halı saha ve lunaparkın akıbetine ilişkin Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; kahvehane, çay bahçesi, kafe, lunapark ve spor salonu gibi işletmelerin saat 07.00 ile 21.00 arasında işleyişine devam edeceğini paylaştı. İfadelerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahvehane, çay bahçesi, kafe, lunapark ve spor salonu gibi işletmelerin haricinde diğer işletmeler ile ilgili uygulama sürecinde değişiklik olmadığını dile getirdi.

SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayı boyunca sokağa çıkma yasağının hafta içi ve hafta sonu cumartesi olmak üzere 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanacağını belirtti. Sokağa çıkma yasağı hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanacak. Pazar günü sokağa çıkmak tüm gün yasak olacak.

Temmuz ayında alınacak kararlara ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların devam etmemesi için vaka sayılarının kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizdi.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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