Spor kulüplerinden Elmalı Davası tepkisi!

Türkiye'nin önde gelen spor kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm kulüpler, Türkiye'de gündeme gelen Elmalı Davası ile ilgili tepki paylaşımları yaptı.
Fenerbahçe ". #ElmalıDavası" ile tepkisini göderdi.
.#ElmalıDavası pic.twitter.com/aRKJ0OihCB— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 29, 2021
Beşiktaş, "Sözün bittiği yer! #ElmalıDavası" paylaşımıyla tepkisini gösterdi.
Sözün bittiği yer!#ElmalıDavası pic.twitter.com/5Rro9lXTpZ— Şampiyon Beşiktaş JK ???????? (@Besiktas) June 29, 2021
Galatasaray, "İstismarın affı olmaz, olamaz! #ElmalıDavası" paylaşımı yaptı.
İstismarın affı olmaz, olamaz! #ElmalıDavası pic.twitter.com/ZRGMz5y5Tm— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 29, 2021
Trabzonspor #ElmalıDavası ile ilgili tepkisini 'BÜYÜK UTANÇ' paylaşımı ile gösterdi.
BÜYÜK UTANÇ!#ElmalıDavası pic.twitter.com/isjLQOkPlF— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 29, 2021
Bursaspor, "Yeter artık! #ElmalıDavası" paylaşımı yaparken, Trabzonspor ise "BÜYÜK UTANÇ #ElmalıDavası" sözleriyle tepkisini gösterdi.
Yeter artık!#ElmalıDavası pic.twitter.com/s7dzo9U5kW— Bursaspor (@BursasporSk) June 29, 2021
Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla anne ve üvey baba tutuklanmıştı. 2 kardeşin istismarını çizimlerle anlattığı olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Babaanne, eski gelini ve kocası ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi olmuştu. Soruşturma sonrası anne ile üvey baba tutuklanmıştı. Yapılan yargılama sonrasında anne ile üvey baba Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edildi.
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