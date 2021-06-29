Spor kulüplerinden Elmalı Davası tepkisi!

Türkiye'nin önde gelen spor kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm kulüpler, Türkiye'de gündeme gelen Elmalı Davası ile ilgili tepki paylaşımları yaptı.

Fenerbahçe ". #ElmalıDavası" ile tepkisini göderdi.

Beşiktaş, "Sözün bittiği yer! #ElmalıDavası" paylaşımıyla tepkisini gösterdi.

Galatasaray, "İstismarın affı olmaz, olamaz! #ElmalıDavası" paylaşımı yaptı.

Trabzonspor #ElmalıDavası ile ilgili tepkisini 'BÜYÜK UTANÇ' paylaşımı ile gösterdi.

Bursaspor, "Yeter artık! #ElmalıDavası" paylaşımı yaparken, Trabzonspor ise "BÜYÜK UTANÇ #ElmalıDavası" sözleriyle tepkisini gösterdi.

ELMALI DAVASI OLAYI NEDİR?

Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla anne ve üvey baba tutuklanmıştı. 2 kardeşin istismarını çizimlerle anlattığı olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Babaanne, eski gelini ve kocası ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi olmuştu. Soruşturma sonrası anne ile üvey baba tutuklanmıştı. Yapılan yargılama sonrasında anne ile üvey baba Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

