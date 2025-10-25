SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Spor medyasının acı günü! Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti... Faik Çetiner kimdir, kaç yaşında? Faik Çetiner'in ölüm sebebi nedir?

Türk spor medyasının duayen isimlerinden Faik Çetiner 69 yaşında hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Spor medyasının acı günü! Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti... Faik Çetiner kimdir, kaç yaşında? Faik Çetiner'in ölüm sebebi nedir?
Berker İşleyen

Spor dünyasının usta yazarlarından duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti. 2023 yılında kalp krizi geçiren Çetiner, by-pass ameliyatı olmuştu.

FAİK ÇETİNER KİMDİR?

Spor medyasının acı günü! Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti... Faik Çetiner kimdir, kaç yaşında? Faik Çetiner in ölüm sebebi nedir? 1

1956'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Basın hayatına 1975 yılında Tercüman gazetesinde adım attı. 15 yıl burada çalıştıktan sonra 1990 yılında Meydan gazetesine geçti.

1994 yılında Kanal 6 ekranlarında Bizim Stadyum isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı. Yayın hayatı 19 sene süren program, HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarında yayınlandı.

Son olarak Faik Çetiner Fanatik gazetesinde gazetecilik hayatını sürdürüyordu.

2023 yılında kalp krizi geçiren ve by-pass ameliyatı olan Faik Çetiner, 25 Ekim 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin toplam borcu resmen açıklandı!Fenerbahçe'nin toplam borcu resmen açıklandı!
Batshuayi'den yardım çığlığı: Tek şansı ameliyatBatshuayi'den yardım çığlığı: Tek şansı ameliyat
Anahtar Kelimeler:
son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.