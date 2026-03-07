SPOR

Dolmabahçe'de dev düello! Tüm oyuncular tek tek uyarıldı: "11 kişi oyna orta sahayı bırakma"

Beşiktaş ile Galatasaray bugün Dolmabahçe'de kozlarını paylaşıyor. 46 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, 58 puanlı lider Galatasaray’ı konuk edecek. Bu dev maç ikinci Fenerbahçe ve üçüncü Trabzonspor'u da çok yakından ilgilendiriyor. Beşiktaş kazanırsa ligde tüm dengeler değişecek. Siyah beyazlılar taraftarı önünde galip gelerek derbi sevinci yaşamak istiyor. Sarı kırmızılılar ise şampiyonluk yarışında büyük bir engeli kayıpsız geçmek istiyor. İşte dev maçın muhtemel 11'leri...

Cansu Çamcı

Son 17 maçta yenilmeyen 4. sıradaki Beşiktaş ile Okan Buruk'la kırılmadık rekor bırakmayan lider Galatasaray bugün Süper Lig'de karşılaşacak. Kartal, yeni stadı açıldıktan sonra sarı kırmızılılara karşı oynadığı 9 maçta 7 galibiyet elde etti ve sadece 1 kez mağlup oldu.

Sabah'ın haberine göre; Cimbom bu istatistiği parçalamak, Kartal da geleneği devam ettirmek istiyor. Beşiktaş kazanırsa 50 puana çıkacak zirve yarışına ortak olma şansını elde edecek. Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da artık şampiyonluk hesapları çok daha güçlü yapılmaya başlanacak.

RAKİPLERİNİN KORKULU RÜYASI!

Siyah-beyazlı takım, yeni stadı açıldıktan sonra oynadığı 28 derbinin 13'ünü kazandı. Yüzde 46'lık galibiyet oranı ile rakiplerinin korkulu rüyası oldu.

Dolmabahçe de dev düello! Tüm oyuncular tek tek uyarıldı: "11 kişi oyna orta sahayı bırakma" 1

BURUK 'BÜYÜK' OYNUYOR

Galatasaray Okan Buruk ile son 4 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı 27 maçın 16'sını kazandı, 6 beraberlik aldı ve 5 kez yenildi.

DEV MAÇIN ŞİFRELERİ

Bugünkü derbide iki farklı oyun sisteminin kapışması yaşanacak. Galatasaray'ın topa hükmeden ve organize hücum eden yapısına karşı, Beşiktaş'ın daha agresif ve savunmada reaksiyon veren bir kimlikle sahada olması bekleniyor.

Dolmabahçe de dev düello! Tüm oyuncular tek tek uyarıldı: "11 kişi oyna orta sahayı bırakma" 2

GALATASARAY'DA OYUNCULAR KART KONUSUNDA TEK TEK UYARILDI!

Dört gün içinde iki zorlu maça çıkacak Galatasaray, Liverpool'u unuttu ve sadece Beşiktaş'a konsantre oldu. Derbi düşünülerek Alanya'da oynanan kupa maçına Uğurcan, Sallai, Sanchez, Lemina, Yunus ve Osimhen götürülmedi. Orta sahayı kalabalık tutma kararı alan Okan Buruk, Lemina ve Torreira'nın önünde Sara'yı görevlendirecek. Geçen sezon 10 kişi kalarak derbiyi kaybeden G.Saray'da tüm oyuncular, kart konusunda tek tek uyarıldı.

SİYAH BEYAZLILAR ÜST SIRALARI ZORLAMAYA DEVAM ETMEK İSTİYOR!

46 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Kupada da yoluna devam eden siyah-beyazlılar, derbiyi kazanıp üst sıraları zorlamaya devam etmek istiyor. Cezası sona eren kaptan Orkun Kökçü takıma yeniden katılacak. Milli oyuncu son 6 lig maçında 4 gol - 3 asistlik katkı yaptı ve performansı yükselişe geçen oyunculardan biri.. Siyah-beyazlılarda El Bilal Toure ve Emirhan Topçu dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen

