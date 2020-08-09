Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti

Spor spikeri spikerlerinden Emre Gönlüşen, hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören başarılı spikerden kötü haber geldi. Yapılan açıklamada Emre Gönlüşen'in hayatını kaybettiği aktarıldı.

"HAYATI SEVEN BİR İNSANDI"

beIN Sports Program Müdürü Murat Caner: "Emre Gönlüşen çalışmayı seven, hayatı seven ve tüm zorluklara rağmen tutunabileceği anı yakalayabilen harika bir insandı. Ailesine aşık bir aile babası. Sabahlara kadar konuşurduk. Müzisyendi. O çalar, söyler, ben dinlerdim."

"EMRE'NİN VEFATI ÇOK ERKEN..."

Yalçın Çetin: "Bayramda Emre'yi aramak istedim ama durumu iyi değil dediler. Sesini duymak istemiştim. Ben kontrollü bir insanım ama öyle bir an ki... Sarsıldım, yıkıldım. Emre bambaşka bir insandı. Her ölüm erkendir ama Emre'nin vefatı çok erken, çok sarsıcı." (beIN Sports)

ERCAN TANER'DEN DUYGUSAL MESAJ

EMRE GÖNLÜŞEN KİMDİR?

Emre Gönlüşen, 22 Ekim 1978 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı'nda iki sene kadar diksiyon eğitimi alan Emre Gönlüşen, taraftarı olduğu Adanaspor maçlarını seslendirme ümidiyle, bölgesel yayıncı kuruluşun kapısını çalmıştır.