Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti

Spor spikeri spikerlerinden Emre Gönlüşen, hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören başarılı spikerden kötü haber geldi. Yapılan açıklamada Emre Gönlüşen'in hayatını kaybettiği aktarıldı.
beIN Sports Program Müdürü Murat Caner: "Emre Gönlüşen çalışmayı seven, hayatı seven ve tüm zorluklara rağmen tutunabileceği anı yakalayabilen harika bir insandı. Ailesine aşık bir aile babası. Sabahlara kadar konuşurduk. Müzisyendi. O çalar, söyler, ben dinlerdim."
Yalçın Çetin: "Bayramda Emre'yi aramak istedim ama durumu iyi değil dediler. Sesini duymak istemiştim. Ben kontrollü bir insanım ama öyle bir an ki... Sarsıldım, yıkıldım. Emre bambaşka bir insandı. Her ölüm erkendir ama Emre'nin vefatı çok erken, çok sarsıcı." (beIN Sports)
Emre Gönlüşen, 22 Ekim 1978 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı'nda iki sene kadar diksiyon eğitimi alan Emre Gönlüşen, taraftarı olduğu Adanaspor maçlarını seslendirme ümidiyle, bölgesel yayıncı kuruluşun kapısını çalmıştır.
Onay aldıktan sonra her gün seslendirme için kanalın yolunu tutan Emre Gönlüşen, böylece televizyon dünyasının içine girmiştir. Bir süre sonra kanalda tam zamanlı işe giren Emre Gönlüşen, kurgu, montaj, haber spikerliği ve müzik-komedi gibi çeşitli programlar yapmıştır.
Bu işi profesyonel anlamda yürütmek isteyen Emre Gönlüşen, o dönem İtalya Ligi'ni yayınlayan TV 8'e deneyimlerinden bahsederek mail atmıştır.
TV 8 yönetimi tarafından kanala davet edilen Emre Gönlüşen, ayağının tozuyla İnter Milan maçını anlatmış ve beğenilince işe resmen başlamıştır.
Emre Gönlüşen bu adımın ardından kariyer basamaklarını D Spor, Telesport, NTV Spor ve Bein Sports ile devam ettirmiştir.
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